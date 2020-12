വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഹരിയാന ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് കോവിഡ്

അംബാല ∙ ഹരിയാന ആരോഗ്യമന്ത്രി അനിൽ വിജിന് (67) കോവിഡ്. ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിൻ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ ഇദ്ദേഹം വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ അംബാലയിലെ സിവിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മന്ത്രി ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അസുഖ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

താനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവർ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തണമെന്നും മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു. നവംബർ 20ന് ആണ് വാക്സീൻ ട്രയലിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ വൊളന്റിയറായി മന്ത്രി ഡോസ് സ്വീകരിച്ചത്. ഹരിയാന‍ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ ഓഗസ്റ്റിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിരുന്നു. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ഗിയാൻ ചന്ദ് ഗുപ്തയ്ക്കും രോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Haryana Minister, Who Got Trial Dose Of Covid Vaccine, Tests Positive