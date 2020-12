മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് വീട്ടുജോലിക്കാരി താഴേക്ക് ചാടി

കൊച്ചി ∙ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ആറാം നിലയിൽനിന്ന് സാരികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി താഴേയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച വീട്ടുജോലിക്കാരി താഴെ വീണ് ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ. തമിഴ്നാട് സേലം സ്വദേശിനി കുമാരിയെ (55) ആണ് ഇന്നു പുലർച്ചെ ലിങ്ക് ഹൊറൈസൺ എന്ന ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നു വീണ് പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആറാം നിലയിലെ താമസക്കാരൻ ഇംതിയാസ് അഹമ്മദ് എന്നയാളുടെ ഫ്ലാറ്റിലെ ജോലിക്കാരിയായിരുന്നു ഇവർ. ഫ്ലാറ്റിൽനിന്ന് രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അപകടത്തിൽ പെട്ടതായിരിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നതായി എറണാകുളം നോർത്ത് എസിപി ലാൽജി പറഞ്ഞു.

ഇന്നു രാവിലെ ഇവർ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന അടുക്കള തുറക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുടമ തന്നെ വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആളെ കണ്ടില്ലെന്നും പിന്നീട് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നെന്നുമാണ് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ്. ആദ്യം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും അവിടെനിന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇവർ ഫ്ലാറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടിൽ പോയി ജോലിക്ക് തിരിക എത്തിയിട്ട് ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളെന്നാണ് വീട്ടുടമ പറയുന്നത്. ഇവർ ഇവിടെനിന്ന് രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ സൂചനകളാണ് കാണുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീട്ടുടമയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

English Summary: Lady falls down while trying to escape from flat using saree