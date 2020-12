ബലാത്സംഗത്തിനിടെ എതിർത്തപ്പോൾ അടിച്ചും വെട്ടിയും കൊന്നു: 12 വർഷത്തിനു ശേഷം പിടിയിൽ

കാഞ്ചിയാര്‍ ∙ ഇടുക്കി കാഞ്ചിയാര്‍ പള്ളിക്കവലയില്‍ അമ്പതു വയസുകാരിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി 12 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം പിടിയില്‍. കല്‍ക്കൂന്തല്‍ ഈട്ടിത്തോപ്പ് സ്വദേശി ഗിരീഷാണ് പിടിയിലായത്. പ്രതിയുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. 2008 ലായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

2008 ഒക്ടോബറിലാണ് കാഞ്ചിയാര്‍ കൈപ്പറ്റയില്‍ 50 വയസുള്ള കുഞ്ഞുമോളെ ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിനു ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ലോക്കല്‍ പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തില്‍ പ്രതിയെ പിടികൂടാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. 2008 ഒക്ടോബറില്‍ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല.



തുടര്‍ന്ന് ഇടുക്കി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എസ്.പി. പി.കെ.മധുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഫൊറന്‍സിക് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തെളിവുകള്‍ ശേഖരിച്ച ശേഷം പ്രതിയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസില്‍ വിളിച്ചു വരുത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.



ബലാത്സംഗത്തിനിടെ എതിര്‍ത്ത സ്ത്രീയെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന തവിയും വാക്കത്തിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തും കഴുത്തിലും തലയിലുമേറ്റ പരുക്കാണ് മരണ കാരണമായത്.



2002ല്‍ അയല്‍വാസിയായ സ്ത്രീയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച് ഗര്‍ഭിണിയാക്കിയ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളാണ് ഗിരീഷ്. 2016-ല്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാർഥിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതിന് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ പോക്‌സോ വകുപ്പ് പ്രകാരം എടുത്ത കേസ് വിചാരണയിലാണ്. ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഷിന്റോ.പി. കുര്യന്‍, എസ്ഐമാരായ എം.പി മോനച്ചന്‍, സജി പോള്‍, സിജു ജോസഫ്, എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.



English Summary: Man held over neighbour's murder after 12 years in Kerala