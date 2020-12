വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ സഖ്യകക്ഷിയാക്കുന്നതിൽ തീരുമാനം പിന്നീടെന്ന് ഹസൻ

കോഴിക്കോട്∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ജനങ്ങളെ ഭയന്നിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങാത്തതെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എം.എം.ഹസന്‍. വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടി ബന്ധം ആരോപിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷ വര്‍ഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണെന്നും ഹസൻ പറഞ്ഞു. താന്‍ പറയുന്നതാണ് യുഡിഎഫ് നയം. വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടിയെ സഖ്യകക്ഷിയാക്കണോ എന്ന കാര്യം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്നും ഹസൻ പറഞ്ഞു.

വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഒരു മുന്നണിയുടെയും ഭാഗമല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് വാണിയമ്പലം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യകതമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ വിവിധ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ യുഡിഎഫുമായി നീക്കുപോക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.അതിനു കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവമോ രാഷ്ട്രീയമോ ഇല്ല.

2015ൽ എൽഡിഎഫുമായി തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഹകരിച്ചു. അന്നില്ലാത്ത തീവ്രവാദ ആരോപണം സിപിഎം ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. വെൽഫെയർ പാർട്ടിയെ തള്ളിപ്പറയുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നിലപാട് അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയം ആണെന്നും ഹമീദ് വാണിയമ്പലം ആരോപിച്ചു.



English Summary: No alliance with Welfare Party Now, will discuss it later says UDF convener