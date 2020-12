മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യപ്രതിയാകും; ആകാശത്ത് നിന്ന് പ്രചാരണം നടത്തേണ്ട ഗതി: സുരേന്ദ്രൻ

തൃശൂർ∙ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഭയമാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. എൽഡിഎഫിന്റെ ഒരു സ്ഥാനാർഥിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ പോസ്റ്ററിൽ വരാനോ അദ്ദേഹം പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖം വികൃതമായതോടെയാണ് ആകാശത്ത് നിന്നും ഓൺലൈൻ പ്രചാരണം നടത്തേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടായതെന്നും തൃശൂർ പ്രസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങാത്തതെന്നത് വിശ്വസനീയമല്ല. കോവിഡ് മാനണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രചാരണം നടത്താമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചതാണ്.

സ്വർണക്കടത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണം പൂർത്തിയായാൽ പിണറായി വിജയന് പുറത്തിറങ്ങാനാവില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അഴിമതിയുടെ മുഖ്യ ​ഗുണഭോക്താവ്. ഹവാലയും റിവേഴ്സ് ഹവാലയും നടത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആളുകളാണ്. കേസിന്റെ അവസാനം മുഖ്യപ്രതിയായി മുഖ്യമന്ത്രി മാറുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

നാല് മന്ത്രിമാരും നിയമസഭ സ്പീക്കറും സ്വർണക്കടത്തുകാരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. ശിവശങ്കറും രവീന്ദ്രനും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാന ലാപ്പിൽ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും വിയർക്കുകയാണ്. ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അഴിമതിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഉപയോ​ഗിച്ചത് നാണക്കേടായി.

ജനങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ എൻഡിഎയാണ്. റേഷനരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റും സംസ്ഥാനത്തിനില്ല. ഒൻപത് മാസമായി സൗജന്യ അരി കേന്ദ്രം കൊടുക്കുന്നതാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിതരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു കിലോ അരിക്ക് 25 രൂപ വച്ച് കേന്ദ്രമാണ് നൽകുന്നത്. സിപിഎമ്മുകാർ ഓൺലൈൻ പ്രചാരണം നടത്തി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി വ്യാപകമായ സഖ്യമുള്ളത്. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സഖ്യമില്ലെന്ന പച്ച നുണ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യദ്രോഹ സംഘടനയുമായായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കിയ കോൺഗ്രസിന് വോട്ടർമാർ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

