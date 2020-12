മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി രജനി?; ‘കീ കൊടുക്കുന്നത്’ ബിജെപിയെന്ന് ആരോപണം

ചെന്നൈ∙ രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം രജനീകാന്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവം. പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിക്കുമോ, സഖ്യ കക്ഷിയുണ്ടെങ്കിൽ അതാര് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നു തുടങ്ങി. മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന മുൻതീരുമാനം മാറ്റി രജനീകാന്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി രംഗത്തിറങ്ങുമോയെന്ന ആകാംക്ഷയും ആരാധകർക്കിടയിലുണ്ട്.

രജനീകാന്ത് നേരിട്ടു മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച തരംഗമുണ്ടാകില്ലെന്നാണു അവരുടെ ആശങ്ക. പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന 31നു ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ബിജെപി ബൗദ്ധിക സെൽ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അർജുന മൂർത്തിയെ ചീഫ് കോഓർഡിനേറ്ററായി നിയോഗിച്ചതോടെ,അണിയറയിൽ കരുക്കൾ നീക്കുന്നതു ബിജെപിയാണെന്ന ആരോപണം ശരിയായതായി എതിരാളികൾ പറയുന്നു.



അർജുന മൂർത്തിയുടെ ഭാര്യ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ സഹപാഠിയാണ്. അവർ വഴി ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലെ ഉന്നതരുമായി അർജുന മൂർത്തിക്കു ബന്ധമുണ്ട്. എന്നാൽ, സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ളയാളെന്ന നിലയിലാണു അർജുന മൂർത്തിയെ നിയോഗിച്ചതെന്നു താരവുമായി അടുപ്പമുള്ളവർ പറയുന്നു. വെട്രിവേൽ യാത്രയുടെ ആസൂത്രണത്തിലുൾപ്പെടെ സജീവമായിരുന്ന അർജുന മൂർത്തി കളം മാറിയതിൽ ബിജെപിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നീരസമുണ്ടെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു.



രാഷ്ട്രീയ ഉപദേശകരിലൊരാളായ എസ്.ഗുരുമൂർത്തിയാണ് ചീഫ് കോ-ഓർഡിനേറ്റർ പദവിയിലേക്കു അർജുന മൂർത്തിയെ നിർദേശിച്ചതെന്നു സൂചനയുണ്ട്. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ, ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്കു നേരിട്ടിറങ്ങാതെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യത പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണു രജനിയുടെ തീരുമാനം.



ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനായ ആളെന്ന നിലയിലാണു അർജുന മൂർത്തിയെ നിയോഗിച്ചതെന്നു മക്കൾ മൻട്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യമുള്ള തമിഴരുവി മണിയനെ ചീഫ് ഇൻ ചാർജായി നിയോഗിച്ചത്, ബിജെപിയുടെ തിരക്കഥയെന്ന വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്നതായി അവർ പറയുന്നു.



അണ്ണാഡിഎംകെയിൽ ഭിന്നസ്വരം



രജനിയുമായി സഖ്യത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ഒ.പനീർസെൽവത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെ അണ്ണാഡിഎംകെ നിലപാടു മാറ്റി. രജനീകാന്ത് ആദ്യം പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ, അതിനു ശേഷം സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാമെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ.പളനി സാമിയുടെ പ്രതികരണം. ഒ.പനീർസെൽവത്തിന്റേതു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണെന്നു മന്ത്രി ഡി.ജയകുമാർ പറഞ്ഞു.

ഹിന്ദു മക്കൾ കക്ഷി രജനിയെ പിന്തുണയ്ക്കും



നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 234 സീറ്റുകളിലും രജനീകാന്തിന്റെ പാർട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നു ഹിന്ദു മക്കൾ കക്ഷി. രജനീകാന്തിന്റെ പാർട്ടിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാകില്ലെന്നും നിരുപാധിക പിന്തുണയാണു നൽകുന്നതെന്നു ഹിന്ദു മക്കൾ കക്ഷി നേതാവ് അർജുൻ സമ്പത്ത് പറഞ്ഞു.

ദ്രാവിഡ ഭരണത്തിൽ നിന്നു തമിഴത്തെ രക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു രജനീകാന്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. രജനീകാന്തിന്റെ ആത്മീയ രാഷ്ട്രീയവും ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ വലിയ മാറ്റമില്ല. ജാതി, മത ചിന്തകൾക്കതീതമായ ആശയമാണു രണ്ടും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതെന്നു അർജുൻ സമ്പത്ത് പറഞ്ഞു.

English Summary: Rajinikanth’s aides urge him to project himself as CM candidate