കൊല്ലം ∙ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ രണ്ടു യുവാക്കൾ മരിച്ചു. പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശികളായ സെയ്ദലി, ബിലാൽ എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ഉമയനല്ലൂരിനു സമീപം വാഴപ്പിള്ളിയിൽ രാവിലെ 9 നാണ് അപകടം.

English Summary: Two youth killed in bike accident at kollam