ഞാൻ ബിജെപിക്കും കർഷകർക്കും ഒപ്പം: കർഷകസമരത്തിൽ സണ്ണി ഡിയോൾ

ചണ്ഡിഗഡ് ∙ വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രോഷം പുകയുന്നതിനിടെ ബിജെപിയെ പിന്തുണച്ച് ബോളിവുഡ് താരവും ബിജെപിയുടെ ഗുരുദാസ്പുർ എംപിയുമായ സണ്ണി ഡിയോൾ. കർഷകർക്കായി ഏറ്റവും നല്ല പദ്ധതികൾ ബിജെപിയുടെ ആലോചനയിലുണ്ടെന്ന് സണ്ണി പറഞ്ഞു.

‘ഇത് കർഷകരും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള വിഷയമാണ്. അവർക്കിടയിൽ കയറി ആരും അഭിപ്രായം പറയരുത്. ഇരുവരും ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഒരു വഴി കണ്ടെത്തും. പലരും ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം. അവർ കർഷകരെക്കുറിച്ചല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടെതായ അജണ്ട ഉണ്ടായിരിക്കാം.’ – സണ്ണി ഡിയോൾ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ദീപ് സിദ്ദു വളരെക്കാലമായി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം അഭിപ്രായമാണ്. താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. താൻ പാർട്ടിയോടും കർഷകരോടും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു, എല്ലായ്പ്പോഴും കർഷകർക്കൊപ്പമായിരിക്കും.

സർക്കാർ കർഷകരുടെ നന്മയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. കർഷകരുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം ശരിയായ തീരുമാനം സർക്കാർ എടുക്കുമെന്നും സണ്ണി ഡിയോൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പുരിൽനിന്നാണ് സണ്ണി ഡിയോൾ വിജയിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ മുന്നിൽനിന്നിരുന്നത് നടൻ കൂടിയായ ദീപു സിദ്ദുവായിരുന്നു.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർഷകർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദീപു രംഗത്തെത്തിയതോടെ സണ്ണി ഡിയോൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് വിവിധകോണുകളിൽനിന്ന് ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് സണ്ണിയുടെ പ്രതികരണം. ഈ മാസമാദ്യം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സണ്ണി, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മണാലിയിലെ വീട്ടിൽ ഐസലേഷനിലാണ്.

English Summary: "Stand With Party And Farmers": BJP's Sunny Deol On Protests