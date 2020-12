24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ 36,011 പേർക്ക് കോവിഡ്; ആകെ മരണം 1,40,182

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 36,011 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥീരികരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 96,44,222 ആയി. ഒറ്റദിവസം 482 മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ 1,40,182.

നിലവിൽ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി 4,03,248 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 41,970 പേർ രോഗം മാറി ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ ആകെ രോഗമുക്തർ 91,00,792.



ശനിയാഴ്ച മാത്രം 11,01,063 സാംപിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഡിസംബർ 5 വരെ രാജ്യത്ത് 14,69,86,575 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഐസിഎംആർ അറിയിച്ചു.



