ആറാം നിലയിൽനിന്ന് വീഴ്ച: കുമാരിയുടെ നില ഗുരുതരം; കേസെടുക്കാൻ പൊലീസ്

കൊച്ചി ∙ മറൈന്‍ ഡ്രൈവിലെ ലിങ്ക് ഹൊറൈസന്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിന്റെ ആറാം നിലയിൽനിന്നു ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരി താഴേയ്ക്കുവീണ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുക്കും. ജോലിക്കാരി കുമാരി അപകടനില തരണം ചെയ്താല്‍ അവരുടെ മൊഴിയെടുക്കും. സേലത്തുള്ള കുമാരിയുടെ ബന്ധുക്കളെയും വിളിച്ചു വരുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്. 55 വയസ്സുള്ള കുമാരിയുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.

കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തുന്നത്. ഫ്ലാറ്റിലെ ആറാം നിലയില്‍ താമസിക്കുന്ന അഡ്വ. ഇംത്യാസ് അലിയുടെ വീട്ടുജോലിക്കാരി കുമാരിയെ താഴെയുള്ള കാര്‍പോര്‍ച്ചിനു മുകളില്‍വീണു പരുക്കേറ്റ് കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് കണ്ടത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ആറാം നിലയില്‍നിന്നു താഴേക്ക് രണ്ടു സാരികള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് കെട്ടിയിട്ടതു കണ്ടതോടെയാണ് അപകടത്തില്‍ ദുരൂഹത വര്‍ധിച്ചത്.

ആറാം നിലയുടെ ബാൽക്കണിയിൽ‍നിന്നു 2 സാരി കൂട്ടിക്കെട്ടി താഴേക്കിട്ട് ഊർന്നിറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണു കരുതുന്നത്. ജോലിക്കാരി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം നടന്നതെന്നു പൊലീസും പറയുന്നു. വീട്ടുജോലിക്കാരി മുകളിൽനിന്നു ഫ്ലാറ്റിന്റെ കാർപോർച്ചിൽ വീണതായി താമസക്കാരാണു രാവിലെ പൊലീസിനെയും ഫയർഫോഴ്‌സിനെയും വിവരം അറിയിച്ചത്.

പത്തടിയിലേറെ ഉയരമുള്ള കാർപോർച്ചിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂരയിലേക്കാണു വീണത്. എറണാകുളം ക്ലബ് റോഡിലെ അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾ എത്തി ഇവരെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു നീക്കി. പിന്നീട് ലേക്‌ഷോർ‍ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ഇവരുണ്ടായിരുന്ന മുറി അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയതായാണു പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയതെന്നു സെൻട്രൽ സ്‌റ്റേഷൻ ഇൻസ്‌പെക്ടർ എസ്.വിജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.

സാരിയിൽ തൂങ്ങി ഇവർ പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചതിനു പിന്നിലെ ദുരൂഹത നീക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു പൊലീസ്. ലോക്ഡൗണിനെത്തുടർന്നു നാട്ടിലേക്കു പോയ കുമാരി 10 ദിവസം മുൻപാണു തിരികെയെത്തിയത്.

