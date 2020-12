ഇന്ത്യയിൽ വാക്സീന് അനുമതി തേടി ഫൈസർ; സൂക്ഷിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് വാക്സീന്‍ ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി തേടി ഫൈസര്‍ കമ്പനി. വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ അടിയന്തരാനുമതി തേടി ഡ്രഗ്സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു ഫെസർ അപേക്ഷ നല്‍കി. വാക്സീന്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കണം എന്നാണാവശ്യം. ഫൈസര്‍ വാക്സീന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയ വാക്സീനുകൾക്കാണ് സാധാരണ അനുമതി നൽകാറുള്ളത്. ആറു വാക്സീനുകളാണ് രാജ്യത്തു വിവിധഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ ഫൈസർ വാക്സീൻ മൈനസ് 70 ഡിഗ്രിയിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുമെന്നാണു നിഗമനം.

ബഹുരാഷ്ട്ര മരുന്ന് കമ്പനിയായ ഫൈസറിന്റെ വാക്സീൻ അടിയന്തരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ആദ്യം അനുമതി നൽകിയത് ബ്രിട്ടനാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ബ്രിട്ടനിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങും. വാക്സീൻ 90 ശതമാനത്തിലേറെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഫൈസർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ജർമൻ പങ്കാളിയായ ബയോടെക്കുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിൽ ഗൗരവമേറിയ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.



യുകെയ്ക്കു പിന്നാലെ ബഹ്റൈനിലും വാക്സീന് അടിയന്തര അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. യുഎസിലും ഫൈസര്‍, മൊഡേണ എന്നീ വാക്സീനുകളുടെ അടിയന്തര അനുമതി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യത്തോടെ രണ്ടു വാക്സീന് അടിയന്തിര അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് എയിംസ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.



English Summary :Pfizer seeks emergency use authorisation for its Covid-19 vaccine in India