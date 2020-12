ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഖേൽരത്ന തിരികെ നൽകും; കർഷകർക്കൊപ്പം വിജേന്ദർ‌

ന്യൂഡൽഹി∙ കർഷകസമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബോക്സിങ് താരവും ഒളിംപിക് മെഡല്‍ ജേതാവുമായ വിജേന്ദര്‍ സിങ്. കര്‍ഷകരുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കായിക പുരസ്‌കാരമായ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേല്‍ രത്‌ന അവാര്‍ഡ് തിരിച്ചു നല്‍കുമെന്നും വിജേന്ദര്‍ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിലെ സമരവേദിയിൽ നേരിട്ടെത്തിയ വിജേന്ദർ സിങ് കർഷകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. കർഷകരോടുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിൽ പുരസ്‌കാരവും, പുരസ്‌കാരത്തിനൊപ്പം ലഭിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങളും തിരിക നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



കർഷകരില്ലാതെ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലെന്നും പഞ്ചാബിനോട് താൻ ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും വിജേന്ദര്‍ പറഞ്ഞു. ‘എന്റെ കരിയറിലെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ചെലവഴിച്ചത് പട്യാലയിലെ ദേശീയ കായിക അക്കാദമിയിലായിരുന്നു. അവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത്. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കുന്നു. രാജ്യം മുഴുവന്‍ പിന്തുണയ്ക്കണം. കര്‍ഷകരില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.’– വിജേന്ദർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതിനോടകം പഞ്ചാബിൽ നിന്നു മാത്രം മുപ്പതിലധികം കായിക താരങ്ങൾ അവാര്‍ഡുകള്‍ മടക്കി നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുര്‍ബക്‌സ് സിങ് സന്ധു, കൗര്‍ സിങ്, ജപല്‍ സിങ് തുടങ്ങിയവരും തങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടിയ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ തിരികെ നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Will Return Sports Award If Farm Laws Not Withdrawn, Says Vijender Singh