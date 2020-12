ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ദുരൂഹ രോഗം; 292 ഓളം പേർക്ക് രോഗബാധ, ഒരാൾ മരിച്ചു

അമരാവതി∙ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ എലൂരു നഗരത്തിൽ ദുരൂഹ രോഗം. 292 ഓളം പേർ രോഗബാധിതരായി. ഒരാൾ മരിച്ചു. ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം 140 ഓളം പേരെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി.കിഷൻ റെഡ്ഡി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി നിലം സാവ്‌നിയുമായി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.



ഫിറ്റ്സ്, ഓക്കാനം എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാൽ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയായിരുന്നു. രോഗ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. രക്തപരിശോധനയും സിടി (ബ്രെയിൻ) സ്കാനും നടത്തിയെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താനായില്ല. സെറിബ്രൽ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ടെസ്റ്റുകളിലും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. മരിച്ചയാളുടെ പരിശോധന ഫലങ്ങൾ വന്നതിനുശേഷം മാത്രമേ കാരണം വ്യക്തമാകൂവെന്നും ഇ-കോളി ഫലങ്ങളും കാത്തിരുന്നതായി ജില്ലാ ജോയിന്റ് കലക്ടർ ഹിമാൻഷു ശുക്ല പറഞ്ഞു.

നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ, ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെക്നോളജി എന്നിവയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തിങ്കളാഴ്ച എലൂരുവിൽ എത്തും. എലൂരു മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ ഓഫിസിൽ കൺട്രോൾ റൂം ആരംഭിച്ചു. പാൽ സാംപിളുകളും പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓക്കാനം, അപസ്മാരം എന്നിവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച 45 കാരനാണ് മരിച്ചത്. അസുഖം ബാധിച്ച ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവെങ്കിലും മികച്ച ചികിത്സയ്ക്കായി ഏഴ് പേരെ ഞായറാഴ്ച വിജയവാഡയിലെ സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. എല്ലാ രോഗികളുടെയും കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആണ്.

രോഗബാധിതരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം എലൂരുലെത്തി. രോഗികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി വീടുതോറുമുള്ള സർവേ നടത്തി. സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ കമ്മിഷണർ കറ്റമനേനി ഭാസ്‌കറും സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി തിങ്കളാഴ്ച ഏലൂരു സന്ദർശിക്കും. ജല മലിനീകരണമല്ല ദുരൂഹ രോഗത്തിന് കാരണമെന്ന് പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞതായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ ജല മലിനീകരണമാണ് കാരണമായെന്ന് സംശയിച്ചിരുന്നു.

