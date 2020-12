നടി വിജയശാന്തി ബിജെപിയിലേക്ക്; അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

ന്യൂഡൽഹി∙ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട നടി വിജയശാന്തി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി. നഡ്ഡയില്‍ നിന്ന് രാവിലെ പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിക്കും.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി. കിഷന്‍ റെഡ്ഡിക്കും ബിജെപി തെലങ്കാന അധ്യക്ഷന്‍ ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാറിനുമൊപ്പമാണ് വിജയശാന്തി അമിത് ഷായെ കണ്ടത്. ബിജെപിയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തുടങ്ങിയ വിജയശാന്തി ടിആര്‍എസില്‍ എത്തുകയും പിന്നീട് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേരുകയുമായിരുന്നു.

ഗ്രേറ്റര്‍ ഹൈദരാബാദ് മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബിജെപിയുടെ മിന്നുന്ന പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വിജയശാന്തി ബിജെപിയിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നത്.

English Summary: In jolt to Congress, actress Vijayashanti to join BJP on Monday