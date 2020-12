സിഎഎ ജനുവരിയിൽ ബംഗാളിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ബിജെപി; ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കരുതെന്ന് തൃണമൂൽ

കൊൽക്കത്ത∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം (സിഎഎ) ജനുവരിയിൽ ബംഗാളിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ബംഗാളിലെ മുതിർന്ന നേതാവുമായ കൈലാഷ് വിജയവർഗിയ. സംസ്ഥാനത്തെ വലിയ വിഭാഗം അഭയാർഥികൾക്ക് പൗരത്വം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബി.ആർ.അംബേദ്ക്കറുടെ 65ാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കൈലാഷ്.

‘സി‌എ‌എയ്ക്ക് കീഴിൽ അഭയാർഥികൾക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്ന പ്രക്രിയ അടുത്ത വർഷം ജനുവരി മുതൽ ആരംഭിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ പീഡനമേറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേയ്ക്ക് വരുന്ന അഭയാർഥികൾക്ക് പൗരത്വം നൽകണമെന്ന സത്യസന്ധമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് കേന്ദ്രം പൗരത്വം നിയമം പാസാക്കിയത്.’– കൈലാഷ് പറഞ്ഞു. ബംഗാൾ സർക്കാർ എതിർത്താൽ കേന്ദ്രം വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ പീഡനമേൽക്കുന്നവർക്ക് പൗരത്വം നൽകുന്നതിനെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ എതിർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബംഗ്ലദേശിൽനിന്നുള്ള കടന്നുകയറ്റക്കാർക്ക് സർക്കാർ സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യുകയാണെന്നും കൈലാഷ് ആരോപിച്ചു. സർക്കാരിന്റേത് വെറും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഹസനം മാത്രമാണ്. 2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപുതന്നെ സിഎഎ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ എവിടെചെന്നാലും ജനങ്ങൾ ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഇതുസംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചു. എത്രയും വേഗം ഇതു നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. നിരവധി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാസാക്കിയ നിയമമാണ് ഇത്. എന്നാൽ കോവി‍ഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മറ്റുചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സിഎഎ നടപ്പാക്കേണ്ട സമയമായതായും കൈലാഷ് പറഞ്ഞു.

ബിജെപി നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രംഗത്തുവന്നു. ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളെ ബിജെപി കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് തൃണമൂൽ നേതാവും മന്ത്രിയുമായ ഫിർഹാദ് ഹക്കീം പറഞ്ഞു. ‘പൗരത്വം എന്നതുകൊണ്ട് ബിജെപി എന്താണ് അർഥമാക്കുന്നത്? മാഥുവകൾ പൗരന്മാരല്ലെങ്കിൽ, അവർ നിയമസഭ, പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്തു? ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്നത് ബിജെപി അവസാനിപ്പിക്കണം.’– ഫിർഹാദ് പറഞ്ഞു.

1950 മുതൽ കിഴക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്ന് (ഇപ്പോൾ ബംഗ്ലദേശ്) ബംഗാളിലേക്ക് കുടിയേറുന്നവരാണ് മാഥുവകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏകദേശം 30 ലക്ഷം ആളുകളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. നാല് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിലും, 30–40 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലും ഇവരുടെ വോട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ നിർണായകമാകാറുണ്ട്. ഇവർക്കെതിരെയായിരുന്നു ബിജെപി നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവന.

