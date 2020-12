ചർച്ചയുടെ കരട് മുൻകൂട്ടി നൽകണമെന്ന് കർഷകർ, പറ്റില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം; വഴി മുട്ടുന്നു

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേന്ദ്രവും കർഷക സംഘടനകളും ബുധനാഴ്ച നിർണായക ചർച്ച നടത്താനിരിക്കെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ അവസാന ശ്രമങ്ങളും വഴിമുട്ടുന്നു. കർഷക സംഘടനകളുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് നിയമത്തിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി കരട് രൂപം തയാറാക്കാനുള്ള നീക്കമാണു വഴിമുട്ടിയത്. ഈ കരടിൽ ഊന്നിയായിരിക്കും ബുധനാഴ്ചത്തെ ചർച്ചകളെന്നും അതിനാൽ കർഷകരുടെ നിർദേശങ്ങൾ മൂൻകൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്നും കേന്ദ്രം സംഘടനകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ചർച്ചയ്ക്കു വരുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ കരട് അയച്ചു തരണമെന്നു കർഷകർ നിലപാട് എടുത്തതോടെ കേന്ദ്രം വെട്ടിലായി.

കരടിനെപ്പറ്റി വിവിധ കർഷക സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തിയശേഷം മാത്രം തുടർപരിപാടികൾ ആലോചിക്കാമെന്നാണു കർഷകരുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാകും കരടിലെ നിർദേശങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്കായി എടുക്കുകയെന്നും നേരത്തെക്കൂട്ടി കർഷക സംഘടനകൾക്കു നൽകാനാവില്ലെന്നുമാണു കേന്ദ്രം പറയുന്നത്. 3 വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ കേന്ദ്രവുമായി യാതൊരു സന്ധിക്കും താൽപര്യമില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണു കർഷകർ. തങ്ങൾക്കും സ്വീകാര്യമായ ഭേദഗതിക്കു സർക്കാർ തയാറാകുകയാണെങ്കിൽ ചർച്ചയാകാമെന്ന ചില സംഘടനകളുടെ നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോഴും കേന്ദ്രത്തിനു പ്രതീക്ഷ.

നിർദേശങ്ങളുടെ പട്ടിക നിരത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സമരം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു തരണമെന്നും കർഷക സംഘടനകൾ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ശുചിമുറികളും തെരുവു വിളക്കുകളും മൈക്കുകളും സജ്ജീകരിക്കണമെന്ന് കർഷകർ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദില്ലി ചലോ മാർച്ചിലെ കർഷകർക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർവ സൗകര്യങ്ങളോടെ ബുറാഡി നിരങ്കി മൈതാനം ഒരുക്കി നൽകിയിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകണമെന്നാണ് ആവശ്യം. എന്നാൽ വടക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ബുറാഡിയിലേക്കു സമരം മാറ്റാൻ കർഷകർ തയാറാകാതിരുന്നതിനാൽ ആവശ്യങ്ങളോടു കേന്ദ്രം മുഖം തിരിക്കാനാണു സാധ്യത.

(Photo by Money SHARMA / AFP)

കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ അണിചേർന്നതോടെ കേന്ദ്രം കടുത്ത സമ്മർദത്തിലാണെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. താൽക്കാലിക പരിഹാരമായി വിവാദ നിയമങ്ങൾ മരവിപ്പിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നുവെന്നുള്ള സൂചനകളും പുറത്തുവന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു സമരം ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വ്യാപിക്കുന്നതും വെല്ലുവിളിയാണ്. നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി മതിയാകുമെന്ന നിലപാട് കേന്ദ്ര കൃഷി സഹമന്ത്രി കൈലാഷ് ചൗധരി ആവർത്തിച്ചു. എങ്കിലും തൽക്കാലം നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന ഒത്തുതീർപ്പു നിർദേശം ചർച്ചയിൽ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ചേക്കും. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ഭാരത് ബന്ദിനു കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം, സിപിഐ എന്നിവയടക്കം 16 പാർട്ടികൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

