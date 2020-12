മണിലാലിന്റേത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമോ? സ്ഥിരീകരിക്കാതെ പൊലീസ്: 2പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ

കുണ്ടറ (കൊല്ലം) ∙ മൺറോത്തുരുത്തിൽ വാക്കേറ്റത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിനിടെ സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളുണ്ടോയെന്നു സ്ഥിരീകരിക്കാതെ പൊലീസ്. കൂടുതല്‍ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നായിരുന്നു റൂറല്‍ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രതികരണം. മൺറോത്തുരുത്ത് മയൂഖം ഹോം സ്റ്റേ ഉടമ വില്ലിമംഗലം നിധി പാലസിൽ (ഓലോത്തിൽ) മണിലാൽ (50) ആണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപതരയോടെ ബാങ്ക് ശാഖയ്ക്കു സമീപമായിരുന്നു സംഭവം.

മണിലാൽ സിപിഎമ്മിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണെന്നാണ് സിപിഎം ആരോപണം. ഡൽഹി പൊലീസിൽ നിന്നു വിരമിച്ച വില്ലിമംഗലം തുപ്പാശേരിൽ വീട്ടിൽ അശോകനെ കിഴക്കേകല്ലട പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. അശോകനെ കൂടാതെ മറ്റൊരാളെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് വിവരം.



കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഞ്ചുപഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഇന്ന് ഹര്‍ത്താലിനു സിപിഎം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. മൺറോത്തുരുത്ത്, കിഴക്കേകല്ലട, പേരയം,കുണ്ടറ,പെരിനാട് എന്നി പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുതല്‍ വൈകീട്ട് നാലുവരെയാണ് ഹര്‍ത്താല്‍.



സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത്: മണിലാലും അശോകനും തമ്മിൽ സംസാരത്തിനിടെ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന അശോകനെ മണിലാൽ അടിച്ചതായി പറയുന്നു. തുടർന്ന് അശോകൻ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ചു കുത്തുകയായിരുന്നു. മണിലാലിനെ പരിസരവാസികൾ കൊല്ലത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.മണിലാലിന്റെ മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. ഭാര്യ: ജയശ്രീ. മകൾ: അരുണിമ (എംസിഎ വിദ്യാർഥിനി).



English Summary: CPM worker stabbed to death in Kollam: 2persons held in custody