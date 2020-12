ന്യൂഡൽഹി ∙ കർഷക സമരം ശക്തമായതോടെ യാത്രയ്ക്ക് സമാന്തര പാതകൾ നിർദേശിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ്. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന അതിർത്തികളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ തമ്പടിച്ചതോടെയാണു മറ്റു വഴികൾ തേടാൻ പൊലീസിന്റെ നിർദേശം.



കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള കർഷക നേതാക്കളുടെ ചർച്ച ഫലം കാണാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സമരം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണു കർഷകർ. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെ ദേശീയപാതകൾ പ്രക്ഷോഭകരുടെ പിടിയിലാണ്. ട്രാക്ടറുകൾ നിരത്തി ഗതാഗതം തടഞ്ഞതോടെ മറ്റു വഴികളിലൂടെ മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾക്ക് അതിർത്തി കടക്കാൻ സാധിക്കൂ. ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പൊലീസും അതിർത്തികളിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ഡൽഹിയിലേക്ക് വരാനും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോകാനുമാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ട്വിറ്ററിലൂടെ മറ്റു വഴികൾ നിർദേശിച്ചത്. നോയിഡ ലിങ്ക് റോഡിനു പകരം ഡിഎൻഡി വഴി ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തണമെന്നാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളവർക്കുള്ള നിർദേശം. കർഷക സമരം കാരണം ചില്ല അതിർത്തി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.



ഗാസിയാബാദിൽ നിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ദേശീയപാത 24 അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പകരം അപ്സര, ഭോപ്ര, ഡിഎൻഡി വഴി ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഹരിയാന അതിർത്തിയിലും പ്രധാന റോഡുകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

സിംഘു, ലംപുർ, മനിയാരി, മംഗേഷ് എന്നീ അതിർത്തികളിലെ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. ഇതിനു പകരം സഫിയാബാദ്, സബോളി, ദേശീയപാത- 8, ഭോപ്ര, അപ്‍സര അതിർത്തികളിലൂടെയും അതിവേഗപാത വഴിയും ഡൽഹിയിലെത്താം. ഡൽഹിയിൽ നിന്നു ഹരിയാനയിലേക്ക് പോകുന്നവർ ധൻസ, കാപസ്ഹേഡ, രജോഖ്രി, ബിജ്‍വാസൻ, പാലം വിഹാർ, ദന്തഹേഡ എന്നീ അതിർത്തികൾ വഴി പോകണമെന്നും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു.



ഡൽഹി– യുപി അതിർത്തിയായ ഗാസിപ്പുരിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച.(Photo by Prakash SINGH / AFP)

സമരത്തെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യവും പ്രകോപനപരവുമായ പരാമർശങ്ങളൊഴിവാക്കാൻ ബിജെപി വക്താക്കൾക്കും നേതാക്കൾക്കും നിർദേശമുണ്ട്. വിവാദ കർഷക ബില്ലുകൾക്കെതിരായ സമരം രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നു സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ബിജെപിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സമരം ഖലിസ്ഥാൻ വാദികളുടേതാണെന്ന പ്രചാരണം തിരിച്ചടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകസമരത്തെ കരുതലോടെ സമീപിക്കാനാണ് ബിജെപി തീരുമാനം.



രാഷ്ട്രീയ നിറമില്ലാതെ തന്നെ ആളിക്കത്തിയ സമരത്തിന്, പരസ്യ പിന്തുണയുമായി രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും രംഗത്തെത്തി. വിവിധ കർഷക സംഘടനകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാരത് ബന്ദിനു കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 16 രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കോൺഗ്രസ്, എൻസിപി, ഡിഎംകെ, ആർജെഡി, എസ്പി, നാഷനൽ കോൺഫറൻസ്, സിപിഎം, സിപിഐ, സിപിഐ(എംഎൽ), ആർഎസ്പി, ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക്, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ആംആദ്മി പാർട്ടി, ടിആർഎസ്, അകാലിദൾ, ശിവസേന എന്നീ കക്ഷികൾ പിന്തുണയറിയിച്ചു. കർഷകവിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ 9ന് രാഷ്ട്രപതിയെ കാണും. കർഷകർക്കു പിന്തുണയുമായി വിവിധ ബാങ്ക് യൂണിയനുകളും ഡൽഹി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂണിയനും രംഗത്തെത്തി.

