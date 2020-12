പ്രണയവിവാഹത്തിന് ശ്രമിച്ച യുവതിയുടെ 4 വിരലുകൾ പിതാവ് മുറിച്ചു മാറ്റി

മൈസൂരു ∙ പ്രണയവിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ യുവതിയുടെ 4 കൈവിരലുകൾ പിതാവും സഹോദരനും കൂടി മുറിച്ചുമാറ്റി. ചാമരാജ്നഗർ ഹന്നൂർ താലൂക്കിലെ പിജിപാളയ ഗ്രാമത്തിലെ ധനലക്ഷ്മിയുടെ(24) ഇടതു കയ്യിലെ വിരലുകളാണു പിതാവ് ശിവസ്വാമി, സഹോദരൻ മഹേന്ദ്ര എന്നിവർ ചേർന്ന് മുറിച്ചത്. ഇരുവരെയും ഹന്നൂർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

അതേ ഗ്രാമത്തിലെ സത്യയുമായി ധനലക്ഷ്മി 2 വർഷമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ എതിർത്തിട്ടും റജിസ്റ്റർ വിവാഹം നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുവരും പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് ധനലക്ഷ്മിയെ വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ ശിവസ്വാമി അനുവദിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ധനലക്ഷ്മിയെ ശിവസ്വാമിയും മഹേന്ദ്രയും ചേർന്ന് മർദിച്ചു. തുടർന്ന് വിരലുകൾ മുറിച്ചുമാറ്റി.

