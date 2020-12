കൊച്ചി ∙ മറൈൻഡ്രൈവിലെ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ ആറാം നിലയിൽനിന്നു വീണ് ജോലിക്കാരിക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുക്കാത്തതിന് എതിരെ ആക്ഷേപം ശക്തമാകുന്നു. ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിനു സ്ത്രീക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ പൊലീസ് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്നാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിനു കേസെടുക്കില്ലെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചത് അബദ്ധം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണെന്നും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നു തുണി കെട്ടി താഴേക്കിറങ്ങി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്നു സാഹചര്യത്തെളിവുകളുണ്ടായിരിക്കെയാണ് ആത്മഹത്യാ ശ്രമമെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാനുള്ള പൊലീസ് ശ്രമം.

ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സേലം സ്വദേശിനി കുമാരി (55) ഇപ്പോഴും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുകയാണ്. അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് ഇവരെന്നും ആരോഗ്യനിലയില്‍ കാര്യമായ പുരോഗതിയില്ലെന്നുമാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച് താഴെ വീണ് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ ഇവരെ മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ട ശേഷം എട്ടരയോടെയാണ് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

ഇവർക്കു സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലേ എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാനാവൂ എന്നാണ് കേസെടുക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് പൊലീസിന്റെ മറുപടി. സംഭവത്തിൽ ഫ്ലാറ്റുടമയുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മൊഴി മാത്രമാണു പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും അയൽപക്കത്തുള്ളവരുടെയോ ഫ്ലാറ്റിലെ ജീവനക്കാരുടെയോ മൊഴി ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.

സംഭവം നടന്ന് രണ്ടു ദിവസമായിട്ടും കുമാരിയുടെ ബന്ധുക്കളെ വിവരമറിയിക്കാൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതും സംഭവത്തിന്റെ ദുരൂഹതയേറ്റുന്നു. ബന്ധുക്കളെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിശദീകരണം. സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും വനിതാകമ്മിഷനും പരാതി നൽകാനുള്ള നീക്കം സാമൂഹികപ്രവർത്തകരും നടത്തുന്നുണ്ട്.

