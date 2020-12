തന്ത്രപരം, ഇരുമുഖം; കർഷക സമരത്തിലെ നിലപാടിനു സണ്ണി ഡിയോളിന് ട്രോൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർഷക സമരത്തിൽ താൻ കർഷകർക്കും പാർട്ടിക്കും ഒപ്പമാണെന്ന ബിജെപി എംപിയും ബോളിവുഡ് നടനുമായ സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ പരിഹാസവുമായി സൈബർ ലോകം. കർഷക സമരം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ ട്വിറ്ററിലാണ് സണ്ണി ഡിയോൾ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയത്.

പലരും നിലവിലെ സാഹചര്യം മുതലെടുക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുമാണ്. അവർ കർഷകരെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അവരുടേതായ അജൻഡയുണ്ട്. ഞാൻ പാർട്ടിക്കും കർഷകർക്കുമൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. എപ്പോഴും കർഷകർക്കൊപ്പമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കർഷകരുടെ ഉന്നമനമാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അവരുമായി ചർച്ച നടത്തി വ്യക്തമായ തീരുമാനത്തിലെത്തുമെന്നത് ഉറപ്പാണെന്നുമാണു ഗുർദാസ്പുർ എംപിയായ സണ്ണി ഡിയോൾ പറഞ്ഞത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിലുൾപ്പെടെ ട്രോളുകൾ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി. തന്ത്രപരവും ഇരുമുഖവും എന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കു നട്ടെല്ലില്ലെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെയും നിൽക്കാമെന്നാണ് ഒരാൾ കുറിച്ചത്.

English Summary: 'I Stand with Chaddha and Damini': Sunny Deol Trolled for 'Diplomatic' Comment on Farmer Protest