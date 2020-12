ന്യൂഡൽഹി∙ മ്യാന്‍മറുമായുള്ള അതിര്‍ത്തിയില്‍ മാസങ്ങളായി ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയ വിമത ഗ്രൂപ്പുകളെ ചൈന സഹായിക്കുകയാണെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ അധികൃതര്‍. ലഡാക്കിലെ സംഘര്‍ഷത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ആരോപണവുമായി ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ വര്‍ഷം ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച യുണൈറ്റഡ് വാ സ്റ്റേറ്റ് ആര്‍മി, അരാക്കന്‍ ആര്‍മി എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കലാപകാരികള്‍ക്ക് ആയുധങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്തും ഒളിത്താവളങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയും ചൈനയുടെ സഹായികളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാല് വിമതനേതാക്കള്‍ ഒക്‌ടോബറില്‍ തെക്കന്‍ ചൈനീസ് നഗരമായ കുന്‍മിങ്ങില്‍ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നിലധികം സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനത്തിനായും ആയുധങ്ങള്‍ നേടുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇവര്‍ എത്തിയത്. ഇന്ത്യ-മ്യാന്‍മര്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മൂന്ന് വംശീയ നാഗ വിമതര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംഘം ചൈനീസ് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മറ്റ് ഇടനിലക്കാരെയും സന്ദര്‍ശിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

അതിര്‍ത്തിയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ചൈനയുമായും പാക്കിസ്ഥാനുമായും സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ മ്യാന്‍മര്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ പ്രവര്‍ത്തനവും ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബര്‍ 21 ന് നടന്ന ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു സൈനികന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി ബറ്റാലിയനുകള്‍ മ്യാന്‍മര്‍ അതിര്‍ത്തി പ്രദേശത്തേക്ക് മാറ്റിയതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന സമാധാന ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിന്ന് നാഗാ കലാപകാരികള്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറിയ സെപ്റ്റംബറിലാണ് അക്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 28 ന് ഇന്ത്യ-മ്യാന്‍മര്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ സുരക്ഷാസേന കലാപകാരികള്‍ക്കുള്ളതെന്നു കരുതുന്ന ഒരു വലിയ ആയുധ ശേഖരം തടഞ്ഞിരുന്നു. തോക്കുമായി ഓടിയ മൂന്നുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

അരാക്കന്‍ ആര്‍മി വിമത കലാപകാരികള്‍ക്ക് ആയുധങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറസ്റ്റിലായവര്‍ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. സിറ്റ്വെ തുറമുഖം മുതല്‍ കുന്‍മിങ് വരെ നീളുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടനാഴിയിലെ റോഡുകള്‍, ഗ്യാസ് പൈപ്പ്ലൈനുകള്‍ തുടങ്ങിയ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ചൈനയുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചതായും അവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യ-മ്യാന്‍മര്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ ഒളിത്താവളങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ചൈന ഇന്ത്യന്‍ വിമതരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിവാണെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

എന്നാല്‍, ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ സായുധ സംഘങ്ങളെ ചൈന പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന അവകാശവാദം ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിഷേധിച്ചു. ചൈനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ വിമത ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സഹായവും പിന്തുണയും നല്‍കുന്നുവെന്നത് യുണൈറ്റഡ് വാ സ്റ്റേറ്റ് ആര്‍മിയും നിഷേധിച്ചു.

