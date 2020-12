ന്യൂഡൽഹി∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 26,567 കോവിഡ് കേസുകൾ. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 97 ലക്ഷം കടന്നു. 3,83,866 പേരു മാത്രമാണ് നിലവിൽ ചികിൽസയിലുള്ളത്. 91,78,946 പേരും രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നലെ മാത്രം 385 പേരാണ് രാജ്യത്ത് മരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ മരണസംഖ്യ 1,40,958 ആയി.

