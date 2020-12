വയസ്സ് 91; ആദ്യവാക്സീന്‍ സ്വീകരിച്ച് ബ്രീട്ടീഷ് മുത്തശ്ശി; പ്രതീക്ഷത്തുടക്കം

ലണ്ടൻ∙ കോവിഡ് വാക്സീന് ആദ്യമായി അനുമതി നൽകിയ ബ്രിട്ടനിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള വിതരണം ആരംഭിച്ചു. 90 വയസ്സുള്ള മാർഗരറ്റ് കീനൻ എന്ന മുത്തശ്ശിയാണ് പരീക്ഷണഘട്ടത്തിനുശേഷം ആദ്യമായി വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ. സെൻട്രൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കവൻട്രിയിൽ രാവിലെ 6.31നാണ് ഇവർ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചത്. 91 വയസ്സാകാൻ ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണിത്.

കോവിഡിനെതിരായ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ആദ്യയാളാകാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് മാർഗരറ്റ് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ വച്ചേറ്റവും മികച്ച ജന്മദിനസമ്മാനമാണിത്. ഇനി എനിക്ക് കുടുംബത്തോടും സഹൃത്തുക്കളോ‌ടുമൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനും പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ഫൈസറും ബയോൺടെക്കും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വാക്സീനാണ് ബ്രിട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുമതി നൽകിയത്. 40 ദശലക്ഷത്തോളം ഡോസ് വാക്സീനാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ബ്രിട്ടൻ ഓര്‍ഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

