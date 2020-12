ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്‌സീന്റെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി തേടി സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഫൈസര്‍, ഭാരത് ബയോടെക് എന്നീ കമ്പനികള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ വിദഗ്ധ സമിതി ബുധനാഴ്ച പരിഗണിക്കുമെന്നു സൂചന. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഭാരത് ബയോടെക്, തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിച്ച ആദ്യ വാക്‌സീന്റെ (കോവാക്‌സീന്‍) അംഗീകാരത്തിനായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ജനറല്‍ അനുമതി നല്‍കിയാല്‍ വാക്‌സീനുകള്‍ ്രപത്യേക ആരോഗ്യഅവസ്ഥയിലുള്ളവര്‍ക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്കുമായിക്കും ആദ്യം നല്‍കുക.



കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അമേരിക്കന്‍ കമ്പനിയായ ഫൈസറാണ് ആദ്യമായി ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറലിന് ആദ്യമായി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും അപേക്ഷ നല്‍കി. മൂന്നു കമ്പനികളും നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിച്ച ശേഷം ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ക്ക് നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ കൈമാറും. വാക്‌സീന്‍ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണെന്നു വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍ അടിയന്തര ആവശ്യത്തിന് അനുമതി നല്‍കാം. ട്രയലുകള്‍ക്കും മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിനും ശേഷം മാത്രമാണ് അന്തിമ അനുമതി നല്‍കുന്നത്.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്‌സീന്‍ നിര്‍മാതാക്കളായ സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഓക്‌സ്ഫഡ് സര്‍വകലാശാലയോടും ബ്രിട്ടിഷ് മരുന്നു നിര്‍മാതാക്കളായ ആസ്ട്രസെനക്കയോടും ചേര്‍ന്നാണ് 'കോവിഷീല്‍ഡ്' വാക്‌സീന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. യുകെയിലും ബ്രസീലിലും നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ വാക്‌സീന്‍ 90 ശതമാനത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്നു ആസ്ട്രസെനക്ക അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വാക്‌സീന്റെ പരീക്ഷണത്തിനെത്തിയ ചെന്നൈയില്‍നിന്നുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചതു വിവാദമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഗുരുതരമായ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളൊന്നും ഓക്‌സ്ഫഡ് വാക്‌സീനു കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഫൈസറും ജര്‍മന്‍ കമ്പനിയായ ബയോണ്‍ടെക്കും വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ വിതരണത്തിന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ബ്രിട്ടന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. മുന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തില്‍ 95% ഫലപ്രാപ്തിയാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. മൈനസ് 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഫൈസര്‍ വാക്‌സീന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവളി. അതേസമയം ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്‌സീന്റെ ഒറ്റഡോസ് സ്വീകരിച്ച ഹരിയാന ആരോഗ്യമന്ത്രി അനില്‍ വിജ്ജിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതും വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരാള്‍ 28 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രണ്ടു ഡോസ് സ്വീകരിച്ചാല്‍ മാത്രമേ പൂര്‍ണഫലപ്രാപ്തി ലഭിക്കുകയുള്ളുവെന്നു കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Coronavirus Vaccine Approval Requests By 3 Firms To Be Reviewed Tomorrow: Sources