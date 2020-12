ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്‍റെ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ കളിയാണെന്ന വിമർശനവുമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ ഗൗതം ഗംഭീർ. പഞ്ചാബിൽ അധികാരം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടാണ് കേജ്‌രിവാള്‍ കാർഷികസമരത്തെ പിന്തുണക്കുന്നതെന്ന് ഗൗതം ഗംഭീർ ആരോപിച്ചു. കേജ്‌രിവാള്‍ വീട്ടുതടങ്കലിലായെന്ന വാർത്ത പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഗംഭീർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. കേജ്‌രിവാളിനു മാത്രമേ സ്വയം വീട്ടിൽ അടച്ചിരുന്ന് ‘വീട്ടുതടങ്കലിൽ’ ആണെന്ന് ഒച്ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും ഗംഭീർ ആരോപിച്ചു.

ഭാരത് ബന്ദിനെ പിന്തുണച്ച് കര്‍ഷര്‍ക്കൊപ്പം പ്രതിഷേധിക്കാനിരുന്ന അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിനെ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയതായി ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി (എഎപി) അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കേജ്‍രിവാളിനെ കാണാന്‍ ആരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആംആദ്മിപാര്‍ട്ടി നേതാവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് ഈ ആരോപണം നിഷേധിച്ചു. ഡല്‍ഹി െഎടിഒ റോഡ് ഉപരോധിച്ച ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെ പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കി. വനിത പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ കീറിയെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നു.

English Summary: "Farmers An Excuse For Power In Punjab": Gautam Gambhir To Arvind Kejriwal