തിരുവനന്തപുരം∙ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി പങ്കാളിയായി തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആദ്യ കൗൺസിലർ. കെ. അയ്യപ്പൻ പിള്ളയാണ് നൂറ്റിയേഴാം വയസിലും വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയത്.

രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളിയായതുകൊണ്ടാകണം പകർച്ചവ്യാധിയെയും പ്രായത്തെയും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഈ ആവേശം.

ഒരു മാസം മുമ്പാണ് കെ.അയ്യപ്പൻ പിള്ള നൂറ്റിയേഴാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിളിച്ച് ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തൈക്കാട് എൽപി സ്കൂളിലെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം സ്റ്റേഷനിലാണ് അയ്യപ്പൻപിള്ള വോട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: First Councillor of Thiruvananthapuram Corporation Casts Vote at the Age of 107