പൊലീസ് ചെരിപ്പു കളഞ്ഞു; നഗ്നപാദയായി സമരം തുടരും, വീറോടെ ഗീത: വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി∙ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കര്‍ഷക സമരവേദിയിൽ നിന്നും പോരാട്ടവീര്യവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും വിളിച്ചോതുന്ന നിരവധി മുഖങ്ങളാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. അക്കൂ‍ട്ടത്തില്‍ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് നോയിഡ സ്വദേശിയായ താക്കൂർ ഗീത ഭാരതി. കിസാൻ ഏക്ത സംഘ് സ്ത്രീവിഭാഗം അധ്യക്ഷയാണ് താക്കൂർ ഗീത ഭാരതി. പൊലീസ് തന്റെ ചെരിപ്പ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, എങ്കിലും ഞാനടങ്ങില്ല, സമരം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നു ഇവര്‍ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുകയാണ്.

പൊലീസും സർക്കാരും എന്റെ ചെരിപ്പ് തട്ടിയെടുത്തു. ഞങ്ങൾ സമരം നിർത്തുമെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. പക്ഷെ നഗ്നപാദയായി ഞാൻ സമരം തുടരും. അവർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യും. ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ ഒരു ജോ‍ഡി ചെരുപ്പ് വാങ്ങിയത്. ഇനിയെനിക്കത് എങ്ങനെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. സർക്കാർ എന്റെ ചെരുപ്പ് തിരികെ തരണം– വിഡിയോയിൽ ഗീത പറയുന്നു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ആളുകളാണ് താക്കൂർ ഗീത ഭാരതിയെ കാണാനായി സമരവേദിയിൽ എത്തുന്നത്.



English Summary: Greater Noida woman says govt snatched her chappals to stop farmers' protest. Viral video