ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായി ഇന്ത്യൻ വംശജൻ

ജനീവ∙ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യപരമായ വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറായി ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ആഗോള ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ അനിൽ സോണിയെ നിയമിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ജനുവരി ഒന്നിന് ചുമതലയേൽക്കും.



ആഗോള ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ജനീവ ആസ്ഥാനമായി 2020 മേയ്‌യിലാണ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഫൗണ്ടേഷൻ രൂപീകരിച്ചത്. ആഗോള ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്പനിയായ വിയാട്രിസിൽ പകർച്ചവ്യാധി വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനാണ് അനിൽ സോണി.

English Summary: Indian-origin Global Health Expert Anil Soni Appointed First CEO of The WHO Foundation