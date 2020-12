ആലപ്പുഴ ∙ ഇക്കൊല്ലം നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവം നടന്നിട്ടില്ല; പക്ഷേ, കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദത്തുഴയെറിഞ്ഞതോടെ നെഹ്റുവും നെഹ്റു ട്രോഫിയും ചർച്ചകളിലേക്ക് ഓളംതല്ലിയെത്തുകയാണ്. ‘നെഹ്റു ഏതു വള്ളം തുഴഞ്ഞിട്ടാണ് ആലപ്പുഴയിലെ വള്ളംകളിക്കു നെഹ്റു ട്രോഫി എന്നു പേരിട്ടത്?’ എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവന.

നെഹ്റുവും നെഹ്റു ട്രോഫിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം?

1952 ഡിസംബറിലാണ്, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു തിരു–കൊച്ചി സന്ദർശിക്കാനെത്തിയത്. കോട്ടയത്തെ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടനാട് കണ്ട് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് വേമ്പനാട്ടു കായലിലൂടെ എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ രാജകീയമായി സ്വീകരിക്കാൻ അന്നത്തെ ഭരണ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. 1952 ഡിസംബർ 22ന് ആണ് നെഹ്റു ആലപ്പുഴയിലേക്കു വന്നത്. വേമ്പനാട്ടു കായലിലെ മൺറോ വിളക്കുമാടത്തിനു സമീപമായിരുന്നു മത്സരം.

മുരിക്കൻ ജോസഫിന്റെ ‘മാർഷൽ’ എന്ന ബോട്ടിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലിരുന്നാണ് നെഹ്റു ജലോത്സവം കണ്ടത്. അന്ന് 63 വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന നെഹ്‌റുവിനെ 63 ആചാരവെടി മുഴക്കിയാണു കുട്ടനാട്ടുകാർ സ്വീകരിച്ചത്. 9 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരത്തിൽ നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ വിജയിയായി. തിരികെ പോയ നെഹ്‌റു സ്വന്തം കയ്യൊപ്പോടെ ട്രോഫി തയാറാക്കി കൊല്ലം പേഷ്‌ക്കാറായിരുന്ന (കലക്ടർ) എൻ.പി.ചെല്ലപ്പൻ നായർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു.

തൊട്ടടുത്ത വർഷം വള്ളംകളിയുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ കുട്ടനാടൻ ചുണ്ടൻവള്ളങ്ങൾ പങ്കാളികളായി. ആലപ്പുഴ അന്നു കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത വർഷം കൊല്ലം ജില്ലാ കലക്‌ടർ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ച്, കൈനകരി വട്ടക്കായലിൽ മത്സരം നടത്തി. നെഹ്‌റു അയച്ചു തന്ന ‘പ്രൈം മിനിസ്‌റ്റേഴ്‌സ്’ ട്രോഫി ജേതാക്കൾക്കു സമ്മാനിച്ചു.

മത്സരത്തിനു വട്ടക്കായൽ യോജിച്ചതല്ലെന്നു കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് 1955 മുതൽ മത്സരം പുന്നമടയിലേക്കു മാറ്റി. പ്രൈം മിനിസ്‌റ്റേഴ്‌സ് ട്രോഫി നെഹ്‌റുവിന്റെ മരണശേഷം നെഹ്‌റു ട്രോഫിയായി പരിണമിച്ചു. ആലപ്പുഴ ജില്ല പിറന്നത് 1957 ഓഗസ്‌റ്റ് 17ന് ആണ്. അന്നു വൈകിട്ടായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ വള്ളംകളി എന്നു പഴമക്കാർ പറയുന്നു.

നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ പ്രാധാന്യം?

∙ നെഹ്റുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അന്നു വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ആ വള്ളംകളിയാണ് ഇന്നത്തെ വള്ളംകളി മത്സരങ്ങളുടെ ആദ്യ മാതൃക. മത്സരിക്കുന്ന വള്ളങ്ങൾക്ക് അത്‌ലറ്റിക്സ് മാതൃകയിൽ ട്രാക്ക് നിശ്ചയിച്ചത് അന്നു മുതലാണെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു.

∙ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് കുട്ടനാടൻ ജനതയുടെ ആവേശമായ ജലോത്സവം തുടർന്നും നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ട്രോഫി അയച്ചുകൊടുത്തത്

1952 ൽ ആലപ്പുഴയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർ ലാൽ നെഹ്റു, തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ സംഘടിപ്പിച്ച വള്ളംകളി മത്സരത്തിനൊടുവിൽ സമ്മാനവിതരണം നിർവഹിക്കുന്നു. തുഴക്കാരുടെ ആവേശം കണ്ട് ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൽ ചാടിക്കയറിയ നെഹ്റു പിന്നീട്, വെള്ളിയിൽത്തീർത്ത ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിന്റെ മാതൃക സ്വന്തം കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തി സംഘാടകർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫി.

∙ എല്ലാ വർഷവും നിശ്ചിത തീയതിയിൽ, പുന്നമടക്കായൽ എന്ന സ്ഥിരം വേദിയിൽ നെഹ്റു ട്രോഫി സംഘടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഒരു കായിക വിനോദം എന്ന നിലയിൽ രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന വിധം ജലോത്സവങ്ങൾ മാറിയത്.

∙ പിന്നീടുണ്ടായ എല്ലാ ജലോത്സവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന മാതൃക നെഹ്റു ട്രോഫിയുടേത് തന്നെയാണെന്നതും അതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന, ആചാരപരമായി മാത്രം നടത്തിയിരുന്ന എല്ലാ ജലോത്സവങ്ങളും പിൽക്കാലത്ത് നെഹ്റു ട്രോഫിയുടെ മാതൃകയിലേക്ക് മാറിയെന്നതും ചരിത്രമാണ്.</p>

‘ഇന്നത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫിക്ക് കാരണം നെഹ്റുവിന്റെ വരവ് ’

1952ൽ നെഹ്റു ചാടിക്കയറിയ നടുഭാഗം ചുണ്ടനിലിരുന്ന് ആ കാഴ്ച കണ്ട എൻ.രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ ഓർമകളിലൂടെ

‘അന്നു ജവാഹർ ലാൽ നെഹ്റു ആലപ്പുഴയിലെത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവം ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ അടയാളമായി ലോകമറിയുന്ന ജലോത്സവങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ള ഖ്യാതി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ എന്നും സംശയമാണ്–’ 1952ൽ, അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു ആവേശത്തോടെ ചാടിക്കയറിയ നടുഭാഗം ചുണ്ടനിലിരുന്ന് ആ കാഴ്ച കണ്ട എൻ.രവീന്ദ്രൻ നായർ പറയുന്നു.

തിരു–കൊച്ചി നിയമസഭയിൽ തകഴി എംഎൽഎ ആയിരുന്ന ചമ്പക്കുളം നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ മകൻ രവീന്ദ്രൻ നായർക്ക് അന്ന് 13 വയസ്സായിരുന്നു. പ്രമാണിയും എംഎൽഎയുമായ നാരായണക്കുറുപ്പിന്റെ മകന് കരക്കാരുടെ വള്ളമായ നടുഭാഗത്തിൽ സീറ്റ് നൽകി. നറുക്കിൽ ഒന്നാം ട്രാക്ക് കിട്ടിയ നടുഭാഗം ചുണ്ടന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പയ്യനാട്ട് ചാക്കോ മാപ്പിളയുടെ മടിയിൽ രവീന്ദ്രൻ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. പിന്നെ കണ്ട കാഴ്ച രവീന്ദ്രൻ നായർ പറയുന്നു: ‘സ്റ്റാർട്ടിങ് വിസിൽ മുഴങ്ങി. ഞാൻ കണ്ണടച്ചു തുറന്നപ്പോഴേക്കും അര വള്ളപ്പാട് മുന്നിൽ നടുഭാഗം.

നെഹ്റുവും സംഘവും നിന്ന മൺറോ വിളക്കുമാടത്തിനടുത്തെ ഫിനിഷിങ് ലൈൻ കടന്നു. ആവേശം പൂണ്ട നെഹ്റു വള്ളത്തിൽ ചാടിക്കയറി. ആ വള്ളം നേരെ പുന്നമടക്കായലിലൂടെ ആലപ്പുഴ വാടക്കനാലിൽ കയറി ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്കു കുതിച്ചു. ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ അകമ്പടിയെത്തി. മറ്റൊരു വലിയ ബോട്ടിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും മക്കളായ രാജീവ് ഗാന്ധിയും സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘവുമെത്തി. വള്ളത്തിലേക്കു വെള്ളം ഇരമ്പിക്കയറി പൈജാമയും കുർത്തയും നനഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടു പേരുടെ തോളിൽപ്പിടിച്ച്, അയ്യെടാ പോയെടാ താളത്തിൽ നെഹ്റു നൃത്തം ചവിട്ടി.

ആ സമയത്തു തുഴക്കാരിൽ പലരും വെള്ളത്തിലേക്കു ചാടി വള്ളം താങ്ങിപ്പിടിച്ചിരുന്നു.’അന്നു മടങ്ങിപ്പോയ നെഹ്റു, അടുത്ത വർഷം സ്വന്തം കയ്യൊപ്പോടു കൂടിയ വെള്ളി ട്രോഫി സമ്മാനമായി അയച്ചു കൊടുത്ത് വള്ളംകളി മുടങ്ങാതെ നടത്തണമെന്ന സന്ദേശവും നൽകി.

നടുഭാഗം ചുണ്ടന്റെ സംഘാടകരിലൊരാളായ നാരായണക്കുറുപ്പ് ആ ട്രോഫി ആർഡിഒയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ഒന്നര വർഷത്തോളം രവീന്ദ്രൻ നായരുടെ വീട്ടിലെ അലമാരയിൽ ആ ട്രോഫിയുണ്ടായിരുന്നു. ആലപ്പുഴ പഴവീട് രവി സദനത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ നായർ തിരുവമ്പാടി എച്ച്എസിലെ മുൻ പ്രധാനാധ്യാപകനും സ്കൂൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റുമാണ്.

English Summary: History of Connection Between Jawaharlal Nehru and Nehru Trophy Boat Race