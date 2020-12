കോവിഡിനെ അൽപം ഭയന്നോ? പോളിങ് കുറഞ്ഞു; ആദ്യഘട്ടം 5 ജില്ലകളിൽ സംഭവിച്ചത്

ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ മങ്ങിനിന്നശേഷം കുതിച്ചു കയറിയെങ്കിലും ഒടുവിൽ അൽപം ക്ഷീണിച്ച് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒന്നാംഘട്ട പോളിങ്. കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും വോട്ടർമാർ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് മടി കാണിക്കാതെ എത്തിയെങ്കിലും 2015ലെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തവണ 5 ജില്ലകളിലും പോളിങ് ശതമാനം കുറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ ആകെ പോളിങ് 72.67 ശതമാനത്തിലെത്തി. രാത്രി 8.15 വരെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്‍ കണക്കാണിത്. പത്തനംതിട്ടയിലാണ് കുറവ് പോളിങ്– 69.70%. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയത് ആലപ്പുഴയിലും – 77.23%.

2015ലെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തവണ പോളിങ് കുത്തനെ കുറഞ്ഞത് ഇടുക്കിയിലാണ്– 5.14 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്. പത്തനംതിട്ടയിൽ 2015നെ അപേക്ഷിച്ച് 2.8 ശതമാനവും ആലപ്പുഴയിൽ 2.47 ശതമാനവും തിരുവനന്തപുരത്ത് 2.14ഉം കൊല്ലത്ത് 1.49 ശതമാനവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. എല്ലാ ജില്ലകളിലും മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാളും വോട്ടർമാർ കൂടുതലായിരുന്നുവെന്നും ഓർക്കണം. പോളിങ്ങിലെ കുറവ് ഫലത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് മൂന്നു മുന്നണികളും.

തിരുവനന്തപുരത്ത് 3343 പുരുഷ സ്ഥാനാർഥികളും 3122 വനിതകളും ജനസമ്മതി തേടിയ വോട്ടെടുപ്പാണ് നടന്നത്. 2015ൽ 3199 പുരുഷന്മാരും 3308 വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളുമായിരുന്നു മത്സരിച്ചത്. ഇത്തവണ വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച് ആദ്യ അരമണിക്കൂറിൽ 4.1% വോട്ടര്‍മാരാണ് തലസ്ഥാനത്ത് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്. അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ ആ സമയത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ രാവിലെ 10 മണിയായിട്ടും പോളിങ് ശതമാനം 20.72 വരെയേ എത്തിയുള്ളൂ. അതേ സമയം മറ്റു ജില്ലകളിലെല്ലാം 21 മുതൽ 25% വരെ പോളിങ് എത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടോടെ പോളിങ് 50% കടന്നു. വൈകിട്ട് നാലിന് 60 ശതമാനവും. ആറോടെ 69% വരെയും പോളിങ് എത്തി. രാത്രി 8.15 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം തലസ്ഥാനത്ത് ആകെ പോളിങ് ശതമാനം 69.76 ആണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇത്തവണ 28,38,105 വോട്ടർമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്; അതിൽ 13,746 കന്നി വോട്ടർമാരും. 5 ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവുമധികം കന്നി വോട്ടർമാരും തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. 2015ൽ 26,02,589 വോട്ടർമാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് പോളിങ് ശതമാനം 71.9ഉം. ഇത്തവണ 2.35 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ കൂടിയിട്ടും വോട്ടിങ് ശതമാനം 2015ലേക്കാൾ കുറയുകയായിരുന്നു. ആകെ 90 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 1727 വാർഡുകളിലേക്കാണു വോട്ടെടുപ്പു നടന്നത്.

കൊല്ലത്ത് ഇത്തവണ 3040 പുരുഷന്മാരും 2683 വനിതകളുമാണ് സ്ഥാനാർഥികളായുണ്ടായിരുന്നത്. 2015ൽ ഇത് യഥാക്രമം 1769ഉം 2045ഉം ആയിരുന്നു. രാവിലെ എഴരയോടെ 3.5% പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു തുടക്കം. 11 മണിയോടെ ഇത് 32 ശതമാനത്തിലെത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് 2ന് 50% കടന്നു. വൈകിട്ട് ആറോടെ 70 ശതമാനവും. അന്തിമ കണക്ക് പ്രകാരം 73.41% ആണ് കൊല്ലത്തിന്റെ പോളിങ്. ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ 22,22,770 വോട്ടർമാരാണുണ്ടായിരുന്നത്. 2015ൽ അത് 20,23,749ഉം. വോട്ടർമാർ കൂടിയെങ്കിലും 2015നെ അപേക്ഷിച്ച് പോളിങ് കുറഞ്ഞു. 74.9 ആയിരുന്നു 2015ലെ പോളിങ് ശതമാനം. കന്നിവോട്ടർമാരിൽ അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ രണ്ടാമതായിരുന്നു കൊല്ലം– ആകെ 10,847 പേർ. 85 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 1596 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. പന്മന പഞ്ചായത്തിലെ 5, 13 വാർഡുകളിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികൾ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്തിനു സമാനമായി പോളിങ് ശതമാനം കുറയുന്ന ട്രെൻഡാണ് പത്തനംതിട്ടയും പ്രകടമാക്കിയത്. 2015ൽ ജില്ലയിൽ 72.5% ആയിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അത് 69.70ൽ എത്തി. തണുപ്പൻ മട്ടിലായിരുന്നു പോളിങ് തുടക്കം. രാവിലെ ഏഴരയോടെ 2.9% മാത്രം. 11 മണിയോടെ അത് 30% കടന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് 50 ശതമാനവും മൂന്നിന് 60 ശതമാനവും. 2014 പുരുഷ സ്ഥാനാർഥികളും 1685 വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളുമാണ് ജില്ലയിൽ ജനവിധി തേടിയത്. 2015ൽ ഇത് യഥാക്രമം 1769ഉം 2045ഉം ആയിരുന്നു. 66 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 1042 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ആകെ 10,78,599 വോട്ടർമാർ. അതിൽ 4,154 പേർ മാത്രമായിരുന്നു കന്നി വോട്ടർമാർ. അഞ്ചു ജില്ലകളിലെ ഏറ്റവും കുറവ് കന്നി വോട്ടർമാരും പത്തനംതിട്ടയിലായിരുന്നു. 2015ൽ ജില്ലയിൽ ആകെ 10,01,325 വോട്ടർമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ആലപ്പുഴയിൽ 91 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 1564 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. 2015നു സമാനമായി ഇത്തവണയും പോളിങ്ങിൽ മുന്നിലാണ് ജില്ല. 2015ൽ 79.7 ആയിരുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ പോളിങ് ശതമാനം. ഇത്തവണ അത് 77.23ൽ എത്തി. 17,82,587 പേരാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. ഇതിൽ 9177 പേരും ആദ്യമായി വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തുന്നവരായിരുന്നു. 2015ൽ 16,40,898 ആയിരുന്നു ആകെ വോട്ടർമാർ. രാവിലെ ഏഴരയോടെ 3.7 ശതമാനത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി ജില്ലയുടെ പോളിങ് കുതിപ്പ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നോടെ പോളിങ് 50% കടന്നു. വൈകിട്ട് മൂന്നിന് 60 ശതമാനവും നാലിന് 70 ശതമാനവും പിന്നിട്ടു. 2958 പുരുഷ സ്ഥാനാർഥികളും 2505 വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളുമായിരുന്നു ജനവിധി തേടിയത്. ചെട്ടിക്കുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡ് സ്ഥാനാർഥി മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് റദ്ദാക്കി. 2015ൽ 2607 പുരുഷ സ്ഥാനാർഥികളും 2906 വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളുമാണു മത്സരിച്ചത്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് –74.56%. 2015ൽ ഇത് 79.7 ശതമാനമായിരുന്നു. ഇത്തവണ 9,04,662 വോട്ടർമാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് എണ്ണം. 4606 പേർ കന്നി വോട്ടർമാരായിരുന്നു. 2015ൽ 8,49,184 വോട്ടർമാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 63 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 981 വാർഡുകളിലേക്കായി ആകെ 3234 സ്ഥാനാർഥികൾ– 1646 പുരുഷന്മാരും 1588 വനിതകളും. 2015ൽ ഇത് യഥാക്രമം 1668ഉം 1671ഉം ആയിരുന്നു. രാവിലെ ഏഴരയോടെ 3.1% പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഇടുക്കിയുടെ തുടക്കം. 11 മണിയോടെ അത് 31 ശതമാനത്തിലെത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് 50 ശതമാനവും കടന്നു. മൂന്നിന് 60ഉം അഞ്ചിന് 70 ശതമാനവും പോളിങ് കടന്നായിരുന്നു ഇടുക്കി 74.56 ശതമാനത്തിലെത്തി നിന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം കോർപറേഷനുകളിലും 2015നെ അപേക്ഷിച്ച് പോളിങ് വൻതോതിൽ ഇടിഞ്ഞത് മുന്നണികളെ സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് 100 വാർഡുകളിലേക്കും കൊല്ലത്ത് 85 വാർഡുകളിലേക്കുമായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ 2015ൽ 62.9% ആയിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അത് 59.73% ആയി; 3.17 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്. കൊല്ലം കോർപറേഷനിൽ 2015ൽ 69.9% ആയിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അത് 3.84% കുറഞ്ഞ് 66.06 ശതമാനത്തിൽ എത്തി. തിരുവനന്തപുരത്ത് രാവിലെ 9ന് 11 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. അത് 50 കടന്നതാകട്ടെ വൈകിട്ട് നാലിനും. കൊല്ലത്ത് രാവിലെ 9ന് 12.21 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. വൈകിട്ട് മൂന്നിനാണ് 50% കടന്നത്.

നഗരസഭകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ചേർത്തലയിലാണ്. രാത്രി 8.15 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം 83.36%. രണ്ടാമത് തൊടുപുഴയാണ്– 82.11%. നഗരസഭകളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് തിരുവല്ലയിലാണ്– 64.66%. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ പോളിങ് നിരക്ക് ആലപ്പുഴ തൈക്കാട്ടുശേരിയിലാണ് – 83.14%. ഏറ്റവും കുറവ് പത്തനംതിട്ടയിലാണ്– കോയിപ്രം ബ്ലോക്കിൽ 65.85%.

ഡിസംബർ 10നാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്. കോട്ടയം, എറണാകുളം. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിലായുള്ള 451 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 8116 വാർഡുകളിലേക്കാണു വോട്ടെടുപ്പ്. ഡിസംബർ 14ന് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ മൂന്നാംഘട്ടവും നടക്കും. 16നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

