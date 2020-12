ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സീൻ ഡോസ് 250 രൂപയ്ക്ക്: 50% വാക്സീനും ഇന്ത്യയ്ക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബ്രിട്ടിഷ്– സ്വീഡിഷ് കമ്പനിയായ അസ്ട്രാസെനക്കയ്ക്കു വേണ്ടി ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ച വാക്സീൻ (ഇന്ത്യയിൽ കോവിഷീൽഡ്) സർക്കാരിന് ഡോസിന് 250 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദന– പരീക്ഷണ കരാറുള്ള സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. പുണെയിലെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർമിക്കുന്ന കോവിഡ് വാക്സിന്റെ 50 ശതമാനവും ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകുമെന്നും ബാക്കിയേ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കയറ്റുമതി ചെയ്യൂവെന്നും സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിഇഒ അദാർ പുനെവാല വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

2021 ഏപ്രിലിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ ശ്രമമെന്നും ഫെബ്രുവരിയിൽ 10 കോടി ഡോസ് നിർമിക്കാൻ ധാരണയായതായും അദാർ പുനെവാല നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമായ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സീൻ പരമാവധി ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്നായിരുന്നു അദാർ പുനെവാല പറഞ്ഞിരുന്നത്. വാക്സീൻ വൻതോതിൽ വാങ്ങാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ ധാരണയായതിനെ തുടർന്നാണ് സർക്കാരിന് ഒരു ഡോസിന് 250 രൂപ നിരക്കിൽ വാക്സീൻ നൽകാൻ കമ്പനി തയാറാകുന്നത്.

കോവിഡ് വാക്സീന് അംഗീകാരം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പുണെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഫൈസർ ഇന്ത്യയും സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകളിൽ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും. പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ കുറച്ചുപേരുടെ ഫലം സംബന്ധിച്ച ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടുമായാണ് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപേക്ഷ നൽകിയത്. ഓക്സ്ഫഡ് വികസിപ്പിച്ച വാക്സീൻ ‘കോവിഷീൽഡ്’ എന്ന പേരിലാണ് സീറം വിപണിയിലെത്തിക്കുക.



ഓഗസ്റ്റ് 24ന് തുടങ്ങിയ ട്രയലിൽ നവംബർ 10നു തന്നെ മുഴുവൻ വൊളന്റിയർമാർക്കും വാക്സീൻ ഡോസ് നൽകി. ഇതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി അറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതിനു മുൻപാണ് ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടുമായി കമ്പനി അപേക്ഷാ നടപടികളിലേക്കു കടന്നത്. ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സീന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഫലപ്രാപ്തി സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോട് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല. 62% മുതൽ 90% വരെ ഫലപ്രാപ്തിയുണ്ടെന്നായിരുന്നു യുകെ, ബ്രസീൽ എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടന്ന ട്രയൽഫലം. അതേസമയം, ഈ വർഷാവസാനത്തിനു മുൻപു തന്നെ വാക്സീൻ ട്രയൽ പൂർത്തിയാക്കി അപേക്ഷ നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിച്ചതായി സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിഇഒ അദാർ പുനെവാല പറഞ്ഞു.



അപേക്ഷകളിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധന തുടങ്ങിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സിഡിഎസ്‍സിഒയ്ക്കു കീഴിലെ വിദഗ്ധരുടെ സ്വതന്ത്ര സമിതി (എസ്ഇസി) നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളറാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക. അടിയന്തര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് അംഗീകാരം നൽകണമെന്നാണ് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.



വാക്സീനുകൾ തയാറാകും മുൻപു തന്നെ 160 കോടി ഡോസ് വാങ്ങാൻ വിവിധ കമ്പനികളുമായി ഇന്ത്യ ധാരണയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സീൻ 50 കോടിയാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ, യുഎസ് കമ്പനിയായ നോവാവാക്സ് 100 കോടി, റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക് 5 വാക്സീൻ 10 കോടി എന്നിവയും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഇതിനു പുറമേയാണ് ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെയും സൈഡസ് കാഡിലയുടെയും തദ്ദേശീയ വാക്സീനുകൾ.

English Summary: Serum Institute Likely to Supply Covid-19 Vaccine at Rs 250 Per Dose to Centre: Report