തിരുവനന്തപുരം ∙ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനാൽ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ടിക്കാറാം മീണയ്‌ക്ക് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനായില്ല. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ പൂജപ്പുര വാർഡിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട്. കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിക്കാറാം മീണ പൂജപ്പുരയിൽ വോട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു.

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോയെന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പരിശോധിച്ചത്. പേരില്ലാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് തിരുത്ത് വരുത്തണമെന്നു കലക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല. ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. ആ ലിസ്റ്റല്ല തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും വോട്ടർപട്ടികയിൽ തന്റെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഈ ലിസ്റ്റിലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതിയത്. ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ലെന്നും പരാതി നൽകുന്നില്ലെന്നും മീണ പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർക്ക് ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് ടിക്കാറാം മീണ വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ച് പരമാവധി വോട്ടർമാരെ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്കു‌ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാനാവാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായത്. ലോക്സഭ, നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ ചുമതലയുള്ള അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ടിക്കാറാം മീണ.



English Summary: Teekaram Meena's Name not in Voters List