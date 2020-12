പൈപ്പിൽ ചോർച്ച: കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ശുദ്ധജലവിതരണം തടസ്സപ്പെടും

കൊച്ചി ∙ ജല അതോറിറ്റിയുടെ ആലുവ ശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽനിന്നുള്ള പൈപ്പിലെ ചോർച്ച മൂലം കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുൾപ്പെടെ ശുദ്ധജല വിതരണം തടസ്സപ്പെടും. ആലുവ നിർമല സ്കൂളിനു സമീപമാണ് 1050 മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഇരുമ്പു പൈപ്പിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായത്.

തൃക്കാക്കര, കളമശേരി നഗരസഭകൾ, മുളവുകാട്, ഞാറയ്ക്കൽ, എളങ്കുന്നപ്പുഴ പഞ്ചായത്തുകൾ, ചേരാനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചിറ്റൂർ പ്രദേശം, കൊച്ചി കോർപറേഷനിലെ പഴയ 46,47,48,49 എന്നീ ഡിവിഷനുകളിലും 50–ാം ഡിവിഷനിൽ ഭാഗികമായും ജല വിതരണം തടസ്സപ്പെടും. ചോർച്ച പരിഹരിക്കാനുള്ള ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ: 0484– 2361369.



