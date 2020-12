‘മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തുന്നു; മറ്റു പ്രചാരണങ്ങൾ അവാസ്തവം’

കണ്ണൂർ ∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നില്ലെന്നു പറയുന്നത് അവാസ്തവ പ്രചാരണമാണെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയാണു പ്രചാരണത്തിനു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ ഓരോ വീട്ടിലും ചെന്നെത്തുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം വിശദീകരിച്ചാണ്.

അതിന്റെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വോട്ടർമാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച വെബ്റാലിയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത്. പൊതുപരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയെന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്.

പ്രതിദിനം രാഷ്ട്രീയപരമായും സംഘടനാപരമായും നേതൃത്വപരമായ പങ്കാണു പിണറായി വഹിക്കുന്നത്. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ ഭയക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യവും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കില്ല. സി.എം.രവീന്ദ്രന്റെ ആരോഗ്യനില ഡോക്ടർമാരാണു തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ പ്രതികളായവർ പറയുന്നത് വേദവാക്യമായി എടുത്ത് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുകയാണ് ബിജെപിയും യുഡിഎഫുമെന്നും വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു.

