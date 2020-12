രാജ്യത്ത് പുതുതായി 32,080 കോവിഡ് കേസുകൾ; മരണം 402

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 32,080 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ. കഴിഞ്ഞദിവസത്തെ കേസുകളേക്കാളും 21 ശതമാനം കൂടുതലാണിത്. 402 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ മരണസംഖ്യ 1,41,360 ആയി.

നിലവിൽ 3,78,909 പേരാണ് ചികിൽസയിലുള്ളത്. 36,635 പേർ കൂടി രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരുടെ എണ്ണം 92,15,581. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 97,35,850 പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്.

കേരളം (5,032), മഹാരാഷ്ട്ര (4,026), ഡൽഹി (3,188), ബംഗാൾ (2,941), രാജസ്ഥാൻ (1,604) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ദിവസേന ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒറ്റദിനം ഏറ്റവുമധികം പേർ മരിച്ചത് രാജസ്ഥാനിലാണ്.

English Summary: 32,080 New COVID-19 Cases In India, Nearly 21% Higher Than Yesterday's