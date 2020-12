ന്യൂഡൽഹി ∙ കർഷക പ്രതിഷേധം ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിക്കാൻ അഞ്ചിന ഫോർമുല മുന്നോട്ടുവച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. താങ്ങുവില രേഖാമൂലം ഉറപ്പു നൽകുന്നത് അടക്കമുള്ളതാണ് ഫോർമുല. സർക്കാരിന്റെ ഫോർമുലയോട് വഴങ്ങണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കർഷക സംഘടനകൾ യോഗം തുടങ്ങി.

ഫോർമുല ക്രിയാത്മകമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് കർഷക സംഘടനകൾ പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അമിത് ഷായും പിയൂഷ് ഗോയലും തയാറാക്കിയ അനുരഞ്ജന ഫോർമുലയിൽ നിയമങ്ങൾ പൂർണമായി പിൻവലിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാട് കേന്ദ്രം ആവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ ഭേദഗതികൾ ആകാമെന്നാണു പറയുന്നത്. നിലവിലെ നിയമത്തിൽ ആകെ എട്ടു ഭേദഗതികൾ വേണ്ടി വരുമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

അഞ്ചിന ഫോർമുല ഇവ:



1. താങ്ങുവിലയില്‍ രേഖാമൂലം ഉറപ്പ്



2. സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രിത കാര്‍ഷികച്ചന്തകള്‍ നിലനിര്‍ത്തും

3. സ്വകാര്യമേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കും

4. കരാര്‍, കൃഷിതര്‍ക്കങ്ങളില്‍ നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കാം

5. സ്വകാര്യ, സര്‍ക്കാര്‍ ചന്തകള്‍ക്ക് നികുതി ഏകീകരണം

നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് കർഷകരുടെ ആശങ്കകൾ പഠിക്കാൻ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിക്ക് രൂപം നൽകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികള്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണും. 24 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒപ്പിട്ട നിവേദനവും രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈമാറും.



English Summary :As Centre sends proposal, farmers say will consider but laws must be withdrawn