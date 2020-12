ന്യൂഡൽഹി ∙ കര്‍ഷക സമരം പരിഹരിക്കാന്‍ ബുധനാഴ്ച നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആറാംഘട്ട ചര്‍ച്ച റദ്ദാക്കിയെന്നു ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയന്‍. കേന്ദ്രം രേഖാമൂലം തരുന്ന കരട് ഭേദഗതികള്‍ സംഘടനകള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. വൈകിട്ടോടെ തീരുമാനങ്ങളില്‍ വ്യക്തത വരുമെന്നു ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയന്‍ നേതാവ് രാകേഷ് തിക്കായത് അറിയിച്ചു.



വിവാദ കർഷക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണും. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള 5 അംഗ സംഘമാണ് രാഷ്‌ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.



English Summary : Govt cancels crucial sixth round of talks after farm leaders decline to attend