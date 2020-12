അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ട്, ട്രംപിനും അറിയാം; പ്രഖ്യാപനവുമായി ഇസ്രയേൽ മുൻ സുരക്ഷാ മേധാവി

ജറുസലം ∙ അന്യഗ്രഹജീവികൾ ഉണ്ടെന്നും ഇവയുമായി ഭൂമിയിൽനിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾ‍ഡ് ട്രംപിന് അറിയാമെന്നുമുള്ള പ്രഖ്യാപനവുമായി ഇസ്രയേലിന്റെ മുൻ സുരക്ഷാ സേനാ മേധാവി. ഭൗമേതര ജീവികളുമായി ഭൂമിയിൽനിന്നു കരാറുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുവരെ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്തവയാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശാസ്ത്രസമൂഹം ഇപ്പോൾത്തന്നെ രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൗസും ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല.

‘ഞങ്ങളിവിടെയുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വിടരുതെന്നാണു പറക്കുംതളികകൾ പോലുള്ള യുഎഫ്ഒകൾ (അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഒബ്ജക്ടസ്) ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യകുലം ആ വാർത്ത സ്വീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തയാറായിട്ടില്ല’ – ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ബഹിരാകാശ ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ മുൻ മേധാവി ഹെയിം ഇഷെദ് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു. ഇസ്രയേൽ പത്രമായ യെദിയത്ത് അഹാരോനോട്ടിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇഷെദ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Image Credit - Shutterstock / Gorodenkoff)

വെള്ളിയാഴ്ച ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ പുറത്തിറക്കിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ ഇംഗ്ലിഷ് പരിഭാഷ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ജറുസലം പോസ്റ്റ് മാധ്യമം പുറത്തുവിട്ടത്. ‘അന്യഗ്രഹ ജീവികളും മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യരും അന്യഗ്രഹജീവികളും തമ്മിൽ സഹകരണത്തിന് കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. താന്‍ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചേനെ. ആളുകളിൽ മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങിയതു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതേക്കുറിച്ചു പുറത്തു പറയുന്നത്.’– ഇഷെദ് വിശദീകരിച്ചു.

അതേസമയം, ഇക്കാര്യത്തോടു പ്രതികരിക്കാൻ വൈറ്റ് ഹൗസോ ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തയാറായില്ല. പെന്റഗൺ വക്താവ് സൂയി ഗൗ പ്രതികരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. നാസയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം പ്രപഞ്ചത്തിനു പുറത്തു ജീവനുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കലാണെന്നും ഇതുവരെ അന്യഗ്രഹ ജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വക്താവ് അറിയിച്ചു.

ബഹിരാകാശ പോരാട്ടങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി പൂർണ സജ്ജരായ പെന്റഗൺ സേനയെ – സ്പേസ് ഫോഴ്സ് – യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ വർഷം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഏഴു ദശകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രൂപീകൃതമാകുന്ന ആദ്യ സൈനിക സേവന വിഭാഗമാണിത്. പ്രതിരോധത്തിന്റെയും കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെയും ഭാവി ഇനി ബഹിരാകാശമാണെന്നു മേയിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (Image Credit - Shutterstock / Lena_graphics)

നമ്മളാ‍ണ് ഇപ്പോൾ ബഹിരാകാശത്തെ നേതാവ്, സ്പേസ് ഫോഴ്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക പതാക പുറത്തിറക്കി അന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇഷെദ് വെളിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഹാഗർ യനായുടെ – ദി യൂണിവേഴ്സ് ബിയോണ്ട് ദ് ഹൊറൈസൺ – കൺവർസേഷൻസ് വിത് പ്രഫസർ ഹെയിം ഇഷെദ് എന്ന പുസ്തകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. പുസ്തകം നവംബറിലാണു പുറത്തിറങ്ങിയത്.



English Summary: Former Israeli space security chief says extraterrestrials exist, and Trump knows about it