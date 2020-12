‘അമേരിക്കക്കാർ ആദ്യം’; വാക്സീൻ വിതരണ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് പൗരന്മാർക്ക് ആദ്യം കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. എന്നാൽ‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി മരുന്നുനിർമാണക്കമ്പനികൾ കരാറിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് എത്രത്തോളം നടപ്പാകുമെന്നതിൽ സംശയമുണ്ട്.

ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ 100 മില്യൻ ജനങ്ങൾക്കും ജൂൺ അവസാനത്തോടെ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും രോഗപ്രതിരോധം കൈവരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വാക്സീൻ ഡോസ് ഉണ്ടോ എന്നതിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിന് ആശങ്കയുള്ളതായാണ് ഇതിൽനിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഉഭയകക്ഷി പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാർക്ക് വാക്സീൻ ലഭിക്കാൻ മാസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ വിംമിങ്ടണിലെ ഓഫിസ് ആസ്ഥാനത്ത് സംസാരിക്കവേ പറഞ്ഞു. ആവശ്യമായ ധനസഹായം കോൺഗ്രസ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടേക്കാം. ‌അധികാരമേറ്റെടുത്ത് 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 100 മില്യൻ ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും ബൈഡൻ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.

