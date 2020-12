ഭർത്താവിനെ ബന്ദിയാക്കി; 35കാരിയെ 17 പേർ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി: അറസ്റ്റ്

ധുംക∙ ജാർഖണ്ഡിലെ ധുംകയിൽ 35കാരിയെ 17പേർ ചേർന്ന് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ഭർത്താവിനൊപ്പം ചന്തയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങവേയാണ് യുവതി ക്രൂരപീഡനത്തിന് ഇരയായത്.

ഭർത്താവിനെ ആക്രമിക്കുകയും ബന്ദിയാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് പീഡനം. പ്രതികളിൽ ഒരാൾ പരിചയക്കാരനാണെന്ന് യുവതി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. യുവതിയുടെ വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയായി. ജെഎംഎം- കോൺഗ്രസ് സഖ്യ സർക്കാരിനു കീഴിൽ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നുവെന്നും സ്ത്രീ സുരക്ഷയില്ലെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു.



English Summary: 17 booked for gang rape of woman in Jharkhand