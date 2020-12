ബംഗാളിൽ ജെ.പി. നഡ്ഡയ്ക്കു നേരെ ആക്രമണം; പിന്നിൽ തൃണമൂലെന്ന് ബിജെപി

കൊൽക്കത്ത∙ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിനുനേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിൽ പ്രതിഷേധം. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നു. സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ആക്രമണമാണിതെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്.

കല്ലുകളും ഇഷ്ടികകളും കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തിൽ സംസ്ഥാന ബിജെപി നേതാക്കന്മാരായ മുകുൾ റോയിക്കും കൈലാഷ് വിജയ്‌വർഗിയയ്ക്കും അടക്കം പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് നഡ്ഡ പറഞ്ഞു. കൊൽക്കത്തയ്ക്കു സമീപമുള്ള സൗത്ത് 24 പർഗാനാസിലെ ഡയമണ്ട് ഹാർബറിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു ആക്രമണം. മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ അനന്തരവനും തൃണമൂൽ എംപിയുമായ അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ മണ്ഡലമാണ് ഡയമണ്ട് ഹാർബർ.

യോഗസ്ഥലത്ത് തനിക്ക് എത്താനായത് ദുർഗാ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടു മാത്രമാണെന്ന് നഡ്ഡ പറഞ്ഞു. ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച ചില ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്കുനേരെ വടികൊണ്ടുള്ള ആക്രമണവും ഉണ്ടായി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കുനേരെയും കല്ലേറുണ്ടായി. തൃണമൂലിന്റെ റാലിയുടെ അതേ സമയം അതുവഴി പോയതിനാലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന.

‘മുകുൾ റോയിക്കും കൈലാഷ് വിജയ്‌വർഗിയയ്ക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റു. ഇതു ജനാധിപത്യത്തിനു നാണക്കേടാണ്. വാഹനവ്യൂഹത്തിലെ ഒരു കാറു പോലും ആക്രമണം നേരിടാതിരുന്നില്ല. ബുള്ളറ്റ്പ്രൂഫ് കാർ ഉപയോഗിച്ചതിനാലാണ് ഞാൻ സുരക്ഷിതനായത്. ബംഗാളിലെ ഈ ക്രമസമാധാനമില്ലായ്മയും സഹിഷ്ണുതയില്ലായ്മയും അവസാനിക്കണം’ – നഡ്ഡ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

‘ഗൂണ്ടാരാജ് തുടരാൻ അനുവദിക്കാനാകില്ല. ഇതു ജംഗിൾ രാജാണ്. ഭരണകൂടം തകർന്നു’ – റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നഡ്ഡ പറഞ്ഞു. ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന ബംഗാളിൽ ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ കൊൽക്കത്ത സന്ദർശനത്തിന് നഡ്ഡ എത്തിയത്. അതേസമയം, നഡ്ഡയുടെ സുരക്ഷയിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ബുധനാഴ്ച ബംഗാൾ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ദിലീപ് ഘോഷ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചിരുന്നു.

English Summary: "Ma Durga's Grace Helped Me": BJP Chief JP Nadda On Attack In Bengal