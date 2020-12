10 ,12 ക്ലാസുകൾ ജനുവരിയിൽ തുറക്കുമോ? തീരുമാനം 17ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ സകൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേരും. ഡിസംബർ 17 ന് തിരുവനന്തപുരത്താണ് യോഗം. പൊതു പരീക്ഷയുള്ള 10, 12 ക്ലാസുകൾ ജനുവരിയിൽ തുറക്കാനാവുമോ എന്നാണ് യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാവുക. കോവിഡ് സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാകും തീരുമാനം. 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ അധ്യാപകരോട് ഡിസംബർ 17 മുതൽ സ്കൂളിലെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 50 ശതമാനം അധ്യാപകർ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലെത്തും.



