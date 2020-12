പോളിങ് കുറഞ്ഞ് പാലാ, കൊച്ചിയിലും ഞെട്ടൽ; രണ്ടാം ഘട്ടം ബൂത്തിൽ 75 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ

ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പതുങ്ങിയെങ്കിൽ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കുതിച്ച് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോളിങ്. ഡിസംബർ എട്ടിന് 5 ജില്ലകളിൽ നടന്ന ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ 73.12% ആയിരുന്നു പോളിങ്. എന്നാൽ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ബാക്കി നിൽക്കെ ആകെ പോളിങ് 74% കടത്തിയാണ് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടർമാർ ഞെട്ടിച്ചത്. അഞ്ചു മണിയോടെ കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും പോളിങ് 72 മുതൽ 77 ശതമാനം വരെയെത്തി. അന്തിമ കണക്കുകളിലും അഞ്ചു ജില്ലകളിലും 73 ശതമാനത്തിനു മുകളിലായിരുന്നു പോളിങ്. രാത്രി 8 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം വയനാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പോളിങ്– 79.46%. തൊട്ടുപിന്നിൽ പാലക്കാടുണ്ട്–77.97%. ഏറ്റവും കുറവ് കോട്ടയത്താണ്– 73.91%. അഞ്ചു ജില്ലകളിലെ ആകെ പോളിങ് ശതമാനമാകട്ടെ 76.38 ശതമാനത്തിലെത്തി നിന്നു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തേക്കാൾ 3.26% കൂടുതൽ. ആകെയുണ്ടായിരുന്ന 98 ലക്ഷം വോട്ടർമാരിൽ 75 ലക്ഷം പേർ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെത്തി. 23 ലക്ഷം പേർ വിട്ടുനിന്നു.

‘കുറഞ്ഞ്’ കോട്ടയം

2015ലെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചു ജില്ലകളിലും കൊച്ചി, തൃശൂർ കോർപറേഷനിലും പോളിങ് താരതമ്യേന കുറവാണ്. പക്ഷേ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചതു പോലെ വലിയ മാർജിനിലുള്ള വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിട്ടുമില്ല. കൂട്ടത്തിൽ കോട്ടയത്താണ് ഏറ്റവും കുറവ്. 2015ൽ 78.3 ശതമാനമായിരുന്നു കോട്ടയത്തെ പോളിങ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അത് 4.39% കുറഞ്ഞു. 89 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 1512 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു ജില്ലയിൽ വോട്ടെടുപ്പ്. ആകെ വോട്ടർമാർ 16,13,599. അതിൽ കന്നി വോട്ടർമാർ 6928.

വോട്ടെടുപ്പ് തുടങ്ങി ആദ്യ മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ 7.31% ആയിരുന്നു കോട്ടയത്തെ പോളിങ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് അത് 50 കടന്നത്. വൈകിട്ട് മൂന്നിന് 60 ശതമാനവും കടന്നു. രാവിലെ 10 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയായിരുന്നു കോട്ടയത്തെ ഉയർന്ന പോളിങ്. വൈകിട്ട് മൂന്നു മണിക്കു ശേഷം അതു താഴുകയും ചെയ്തു. 2015ൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ലകളിലൊന്നായിരുന്നു കോട്ടയം. ഇത്തവണ അതു കുറഞ്ഞത് മുന്നണികളുടെ മനസ്സിൽ തീ കോരിയിടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കേരള കോൺഗ്രസിലെ പി.ജെ.ജോസഫ്, ജോസ് കെ.മാണി വേർപിരിയലിനു പിന്നാലെയുള്ള ശക്തിപ്രകടനമായി തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുഫലം മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് പാലാ– 71.05%.

ആർക്ക് കുറയും വോട്ട്?

എറണാകുളത്തും കോവിഡ് ആശങ്കകളില്ലാതെ വോട്ടർമാർ ബൂത്തിലെത്തി എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രാവിലെ ആദ്യ മണിക്കൂറില്‍ 6.50% ആയിരുന്നു പോളിങ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നോടെ അത് 50% കടന്നു. മൂന്നോടെ 60 ശതമാനവും നാലോടെ 70 ശതമാനവും പിന്നിട്ടു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ജില്ല കൂടിയായിരുന്നു എറണാകുളം–25,89,164 പേർ. ഇതിൽ 15,342 കന്നി വോട്ടർമാരും. 2015ലെ പോളിങ് നിരക്കുമായി നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇത്തവണയുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. 2015ൽ 78.5% ആയിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ 77.13%. ഉണ്ടായ കുറവ് 1.37% മാത്രം. കുറഞ്ഞ വോട്ട് ഏതു മുന്നണിയുടേതാണെന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ജില്ലയിലെ ഫലം.

വോട്ടർമാർ കൂടി, പോളിങ് കുറഞ്ഞു!

2015ൽ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ലയായിരുന്നു തൃശൂർ – 76.5%. അത് വീണ്ടും 1.47% കുറഞ്ഞാണ് ഇത്തവണ 75.03ൽ എത്തിയത്. രാവിലെ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ 6.54% ആയിരുന്നു ജില്ലയിലെ പോളിങ്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് അത് 50% കടന്നു. വൈകിട്ട് മൂന്നു വരെ മികച്ച രീതിയിലായിരുന്ന പോളിങ് പിന്നീടങ്ങോട്ട് മന്ദഗതിയിലാവുകയായിരുന്നു. ആകെ 111 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 2035 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടര്‍മാരുള്ള ജില്ലയും തൃശൂരായിരുന്നു–26,91,372 പേർ. അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുതിയ വോട്ടർമാരുള്ള ജില്ലയും തൃശൂരായിരുന്നു– 18,089 പേർ. എന്നാൽ ഇതൊന്നും പോളിങ്ങില്‍ പ്രതിഫലിച്ചില്ലെന്നു മാത്രം.

വോട്ട് കുറയ്ക്കാതെ പാലക്കാട്

2015ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചു ജില്ലകളിലൊന്നായിരുന്നു പാലക്കാട്. ഇത്തവണയും അതിനു കാര്യമായ മങ്ങലേറ്റിട്ടില്ല. 2015ൽ 78.9 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്. ഇത്തവണ അത് 0.93% മാത്രം കുറഞ്ഞ് 77.97ൽ എത്തി. അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പാലക്കാടാണ്– 6.08%. എന്നാൽ പിന്നീടങ്ങോട്ട് വൻ തോതിൽ പോളിങ് ഉയർന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നോടെ 50% കടന്നു. അവസാന മണിക്കൂറിൽ മികച്ച പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ല കൂടിയാണ് പാലക്കാട്. നാലോടെ 70 ശതമാനവും അഞ്ചിന് 75 ശതമാനവുമായിരുന്നു ജില്ലയിലെ പോളിങ്. ആകെ 23,37,353 വോട്ടർമാരായിരുന്നു പാലക്കാടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 14,235 പുതിയ വോട്ടര്‍മാർ. 106 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 1943 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്.

വോട്ടർമാർ കുറഞ്ഞു, പോളിങ് കുതിച്ചു!

അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ വയനാട് ഒഴികെ എല്ലായിടത്തും പോളിങ്ങിൽ ഏകദേശം സമാനമായ പാറ്റേണായിരുന്നു. എന്നാൽ വൈകിട്ട് മൂന്നോടെ വയനാട് കുതിപ്പു തുടങ്ങി. വൈകിട്ട് നാലിനാകട്ടെ മറ്റു ജില്ലകളിലെ പോളിങ് ശതമാനം എഴുപതിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുമ്പോൾ വയനാട് 74ന് അടുത്തെത്തിയിരുന്നു. ഒടുവിൽ രാത്രി എട്ടിന് അന്തിമ കണക്ക് വരുമ്പോൾ 79.46ൽ എത്തിയാണ് അതു നിന്നത്. 2015ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയത് വയനാട്ടിലായിരുന്നു– 81.5. ഇത്തവണ അതിൽ കുറവുണ്ടായത് 2.04%.

രണ്ടുഘട്ടങ്ങളിലായി ഇതുവരെ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന 10 ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതും വയനാട്ടിലാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് വാർഡുകളും ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടർമാരുമുള്ള ജില്ലയായിട്ടും പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ വയനാട് മുന്നിട്ടുതന്നെ നിന്നുവെന്നു ചുരുക്കം. 31 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളായി 582 വാർഡുകളിലേക്കായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ വോട്ടെടുപ്പ്. ആകെ വോട്ടർമാർ 6,25,455. പുതിയ വോട്ടർമാർ 3301.

കിതച്ച് കൊച്ചി, തൃശൂർ കോർപറേഷൻ!

ഇത്തവണ ഏറ്റവും കനത്ത പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കൊച്ചി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷനിൽ പക്ഷേ പോളിങ് കുത്തനെ കുറഞ്ഞത് മൂന്നു മുന്നണികളുടെയും നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്നു. രാത്രി എട്ടു വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം കൊച്ചി കോർപറേഷനിൽ 62.01 ശതമാനമാണ് പോളിങ്. 2015ൽ അത് 69.62 ആയിരുന്നു. 7.61 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്. തൃശൂർ കോർപറേഷനിലും പോളിങ് ബൂത്തിലെത്താൻ വോട്ടർമാർ അത്രയ്ക്ക് ഉത്സാഹം കാണിച്ചില്ല. ഫലമോ, 2015ലേതിനേക്കാൾ പോളിങ്ങില്‍ 8.11 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ്. 2015ൽ 71.88% പേർ വോട്ടു ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോൾ ഇത്തവണ അത് 63.77 മാത്രം.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എറണാകുളം വാഴക്കുളത്താണ്–84.10%. ഏറ്റവും കുറവ് കോട്ടയം ഉഴവൂർ ബ്ലോക്കിലും–70.15%. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനം കോട്ടയം ഈരാറ്റുപേട്ടയിലാണ്–85.35%. ഏറ്റവും കുറവ് പാലക്കാടും –67.14%. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്റെ അന്തിമ കണക്കിൽ പോളിങ് ശതമാനത്തിൽ നേരിയ വർധന വന്നേക്കാം. സ്ഥാനാർഥികളുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് എറണാകുളം കളമശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് 37, തൃശൂർ കോർപറേഷനിലെ പുല്ലഴി 47–ാം വാർഡ് എന്നിവി‍ടങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിയിരുന്നു. ആകെ 451 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 8116 വാർഡുകളിലേക്കാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പു നടന്നത്.

ഇനി നാലു ജില്ലകളിലെ വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. ഡിസംബർ 14ന് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലേക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. 2015ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജില്ലകളാണിവ. 16നാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.

English Summary: Huge Turnout in Second Phase of Kerala local body polls 2020: Explainer Graphics