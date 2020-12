‘മാണിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് എതിരായാണ് ജോസിന്റെ നിലപാട്; വിവാദങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും’

കോട്ടയം ∙ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭരണത്തിന് എതിരായ ജനവികാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി. കെ.എം.മാണി പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയത്തിന് എതിരായാണു മകൻ ജോസ് കെ.മാണിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട്. മാണിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപമാനിച്ചവരോടു കൂട്ടു ചേരാനുള്ള തീരുമാനം പ്രവർത്തകരിൽ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ഭരണത്തോടുള്ള പ്രതികരണമാണു എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നുണ്ടായത്.

ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കും. അതു മാത്രമല്ല അഞ്ചു വർഷത്തെ ഭരണ പരാജയവും സ്വാധീനിക്കും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉയർത്തിയ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇപ്പോൾ സത്യമെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഇതു പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.

രാവിലെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ വോട്ടു ചെയ്ത ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പുതുപ്പള്ളി ഗ്രിഗോറിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഭാര്യ മറിയാമ്മ, മക്കൾ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, മറിയ എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി വോട്ട് ചെയ്തത്.



