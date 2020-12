ബത്തേരി∙ വയനാട് ബത്തേരിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ചു. അസംപ്ഷന്‍ സ്കൂളിലെ സ്ട്രോങ് റൂമില്‍ സുരക്ഷാജോലിക്കിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ പുത്തൂര്‍വയല്‍ എആര്‍ ക്യാംപിലെ സീനിയര്‍ സിവി‍ല്‍ പൊലീസ് ഓഫിസറായ ബത്തേരി വാകേരി സ്വദേശി എം.എസ്. കരുണാകരന്‍ (45) ആണു മരിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്കു കുഴഞ്ഞുവീണ ഇദ്ദേഹം ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. ഭാര്യ: സുനിത, മകള്‍ : കീര്‍ത്തന.

English Summary: Police Officer died in between election duty at Wayanad