തിരുവനന്തപുരം∙ ആദ്യഘട്ട തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോളിങ്ങിനെ മറികടന്ന് രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ കനത്ത പോളിങ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 72.67 ശതമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ പോളിങ് 76 ശതമാനത്തിനു മുകളിലെത്തി. പോളിങ് ശതമാനം ഉയരുന്നത് അനുകൂലമാണെന്നാണ് മുന്നണികളുടെ അവകാശവാദം.

രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മത്സരം നടക്കുന്ന ജില്ല കോട്ടയമാണ്. എൽഡിഎഫിലെത്തിയ ജോസ് കെ. മാണിക്ക് ഏറെ നിർണായകമാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ശക്തി തെളിയിക്കാനായാൽ മുന്നണിയിൽ ജോസിന്റെ വിലപേശൽശേഷി കൂടും. മറിച്ചായാൽ സിപിഎം നിർദേശങ്ങൾക്കു വഴങ്ങേണ്ടിവരും. കെ.എം. മാണിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് എതിരാണ് ജോസ് കെ. മാണിയുടെ നിലപാടെന്നും മാണിയെ അപമാനിച്ചവരോട് കൂട്ടുകൂടാനുള്ള തീരുമാനം ഞെട്ടലുളവാക്കിയെന്നുമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രതികരണം.

മാണിയെ ചതിച്ചവർക്കുള്ള തിരിച്ചടി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു ജോസിന്റെ മറുപടി. ജോസ്, ജോസഫ് പക്ഷങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് ശക്തിയെന്നതിനും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിയെഴുതും. തൃശൂരിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്, കോർപറേഷൻ, നഗരസഭ, ബ്ലോക്ക്, പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ എൽഡിഎഫിനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ മുൻതൂക്കം. വയനാട്ടിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും ആധിപത്യം നേടി. നഗരസഭ മൂന്നും പിടിച്ച എൽഡിഎഫ് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും മുന്നേറി.

പാലക്കാട് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലും പഞ്ചായത്തു തലത്തിലും എൽഡിഎഫ് മുന്നേറിയപ്പോൾ ഏഴിൽ നാലു നഗരസഭ യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തു. എറണാകുളത്ത് യുഡിഎഫ് മുന്നേറിയപ്പോൾ പഞ്ചായത്തുതലത്തിൽ മാത്രമാണ് എൽഡിഎഫിനു നേട്ടമുണ്ടായത്. കോട്ടയത്തും യുഡിഎഫ് നേട്ടമുണ്ടാക്കി.

എൽഡിഎഫ് തരംഗമുണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ കൂടെനിന്ന എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകൾ കൂടെനിൽക്കുമെന്നും മറ്റുള്ള ജില്ലകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടുമെന്നും യുഡിഎഫ് പറയുന്നു. ജോസ് കെ. മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ വരവ് കോട്ടയത്ത് അനുകൂലമാകുമെന്നും എറണാകുളം അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകുമെന്നും എൽഡിഎഫും പറയുന്നു.

സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ തുണയാകുമെന്ന് എൽഡിഎഫ് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിധിയെഴുതുമെന്ന് യുഡിഎഫ് കരുതുന്നു. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ 14നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണൽ 16ന്.



∙പോളിങ് ശതമാനം (രാത്രി 7.15 വരെയുള്ള കണക്ക്)



സംസ്ഥാനം - 76.28 %

ജില്ല തിരിച്ച്



കോട്ടയം - 73.89 (78.3)

എറണാകുളം- 77.02 (78.5)

തൃശൂർ - 74.92 (76.5)

പാലക്കാട്- 77.83 (78.9)

വയനാട് - 79.39 (81.5)

