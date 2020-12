മകളെയും നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കൂവെന്നു ഭർത്താവ്: സിന്ദൂരം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് 26കാരി

ലക്നൗ∙ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിയ ഭർത്താവ് ഒപ്പം കൂട്ടിയില്ല എന്ന മനോവിഷമത്തിൽ സിന്ദൂരം കഴിച്ച് 26കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഭഡോഹി സ്വദേശിനിയായ സരസ്വതി ദേവി എന്ന യുവതിയാണ് മനോവിഷമത്തിൽ സിന്ദൂരം അമിതമായി കഴിച്ചത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ യുവതി ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലിരിക്കെയാണ് മരിക്കുന്നത്. ഭർത്താവിന്റെ അവഗണനയും മാനസിക പീഡനവും സഹിക്കാതെയാണ് യുവതിയുടെ ആത്മഹത്യയെന്നു ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് െപാലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് വികാസ് ബിന്ദ് സൂറത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. തിരികെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഒപ്പം കൂട്ടണമെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് ഭർത്താവ് തയാറായില്ല. രണ്ടര വയസ്സുള്ള മകളെയും നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കാനാണ് ഭർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



ഭർത്താവ് മടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ നെറ്റിയിൽ അണിയാൻ വാങ്ങിയ സിന്ദൂരം യുവതി കഴിക്കുകയായിരുന്നു. അമിത അളവിൽ സിന്ദൂരം ശരീരത്തിലെത്തിയതോടെ യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി. ലെഡ്-മെർക്കുറി മിശ്രിതം അടങ്ങിയ സിന്ദൂരം അമിത അളവിൽ കഴിച്ചതാണ് യുവതിയുടെ ജീവനെടുത്തതെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു.



English Summary: 26-Year-Old UP Woman Ends Her Life by Consuming ‘Sindoor

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)