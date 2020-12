കൊൽക്കത്ത∙ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നഡ്ഡയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബംഗാള്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പൊലീസ് മേധാവിയും ഡല്‍ഹിയിലെത്തണമെന്ന കേന്ദ്രനിര്‍ദേശം തള്ളി ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത് ഫെഡറല്‍ വ്യവസ്ഥയുടെ ലംഘനമെന്നാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോടും പൊലീസ് മേധാവിയോടും തിങ്കളാഴ്ച്ച ഡല്‍ഹിയിലെത്താനാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ നിര്‍ദേശം.

നഡ്ഡയുടെ സന്ദര്‍ശനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി പറഞ്ഞു. ആക്രമണം നാടകമാണ്. ബിജെപിക്കാര്‍ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലെന്നും മമത പരിഹസിച്ചു. അതേസമയം, ബംഗാളില്‍ ക്രമസാമാധാന നില തകരാറിലാണെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഈ മാസം 19ന് ബംഗാള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കും.

ഡയമണ്ട് ഹാര്‍ബറിലെ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നഡ്ഡയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. കല്ലുകളും ഇഷ്ടികകളും കൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തില്‍ ബിജെപി നേതാക്കളായ മുകുള്‍ റോയിക്കും കൈലാഷ് വിജയ്‍വര്‍ഗിയയ്ക്കും പരുക്കേറ്റു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഗവര്‍ണര്‍ ജഗ്ദീപ് ധൻകര്‍ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് രാവിലെ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി. ജെ.പി നഡ്ഡയ്ക്കി മതിയായ സുരക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നില്ലെന്നും ബംഗാള്‍ പൊലീസ് മേധാവിയോട് നടപടിയെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണഘടനാനുസൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ പ്രതികരിച്ചു. തീകൊണ്ട് കളിക്കല്ലെന്നും ഗവർണർ മമതയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

