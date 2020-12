യുവതിയുടെയും മക്കളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ വനത്തിൽ അഴുകിയ നിലയിൽ

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭിവണ്ടിയിൽ മുപ്പതുകാരിയായ സ്ത്രീയുടെയും മൂന്നു മക്കളുടെയും അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങൾ വനത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തി. രണ്ടു മാസത്തോളമായി നാലുപേരെയും കാണാനില്ലായിരുന്നു. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ആത്മഹത്യയാണെന്നു തോന്നുന്നുവെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം മാത്രമേ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടതിനു പിന്നാലെ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് രണ്ടാം ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഇവരുടെ നില തൃപ്തികരമാണ്.

തന്റെ ഭാര്യയെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് കുട്ടികളെയും (രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഒരു ആൺകുട്ടിയും) കാണാതായതായി 35കാരൻ ഒക്ടോബർ 21ന് പരാതി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. താനുമായി വഴക്കിട്ട് ഭാര്യ കുട്ടികളോടൊപ്പം വീട് വിട്ടിറങ്ങിയെന്നും തിരിച്ചുവന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു പരാതി. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അയാൾ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചു.

ഇയാളുടെ സഹോദരൻ വിറക് എടുക്കുന്നതിനായി കാടിനുള്ളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടത്തിയത്. മരത്തിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ. വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടാണ് ഇയാൾ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഇക്കാര്യം യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനെ അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെ രണ്ടാം ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം ഇയാൾ വിഷം കഴിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Decomposed bodies of woman, her three kids found hanging in forest in Maharashtra’s Bhiwandi